ملك الأردن يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في عمان

وبحسب ما نشره الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، شدد الملك على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية.وأكد الملك على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
أعلن الديوان الملكي في الأردن، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقبل اليوم، في عمان، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.
وبحسب ما نشره الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، شدد الملك على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية.
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في عمان، ويشدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين #الأردنpic.twitter.com/3gOb7pWCfs