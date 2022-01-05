وزير الأوقاف الفلسطيني: اقتحام المسجد الأقصى 22 مرة ومنع الأذان بالحرم الإبراهيمي 48 وقتا في شهر

وأوضح الوزير، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، شهد هجمة شرسة وكبيرة من المستوطنين المتطرفين اليهود وخاصة ما تسمى "جماعات الهيكل" على المسجد الأقصى".وأضاف: "دُنس (المسجد الأقصى) بأكثر من 22 مرة تنوعت ما بين سوائب المستوطنين، وأعضاء "كنيست" وطلاب معاهد دينية، (يهودية) وعناصر من قوات الاحتلال".وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" التي نقلت بيان الوزير، "فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية أكثر صرامة في ما يسمى عيد "الحانوكا"، حيث دعت منظمات "الهيكل" إلى تكثيف الاقتحامات، وأداء طقوس وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد".ولفتت الوكالة إلى قيام "بلدية الاحتلال في القدس بإضاءة سور القدس التاريخي برسومات وشعارات تلمودية استفزازية، في خطوة تستهدف عرض تاريخ مزور للمدينة المقدسة يتماشى مع أساطير "تلمودية" حول المكان".
قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الشيخ حاتم البكري إنه خلال الشهر الماضي فقط، شهر ديسمبر/ كانون الأول، اقتحم إسرائيليون المسجد الأقصى 22 مرة ومنعوا رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي 48 وقتا.
وأوضح الوزير، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، شهد هجمة شرسة وكبيرة من المستوطنين المتطرفين اليهود وخاصة ما تسمى "جماعات الهيكل" على المسجد الأقصى".
وأضاف: "دُنس (المسجد الأقصى) بأكثر من 22 مرة تنوعت ما بين سوائب المستوطنين، وأعضاء "كنيست" وطلاب معاهد دينية، (يهودية) وعناصر من قوات الاحتلال".
وتابع الوزير الفلسطيني أن "الاحتلال واصل حملته التحريضية على المسجد الأقصى، وعلى حراسه وسدنته"، مشيرا إلى أن "هذه الغطرسة لم تقتصر على الأقصى فقط، بل طالت المسجد الإبراهيمي بالخليل الذي منع رفع الأذان فيه خلال الشهر الماضي 48 وقتا".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" التي نقلت بيان الوزير، "فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية أكثر صرامة في ما يسمى عيد "الحانوكا"، حيث دعت منظمات "الهيكل" إلى تكثيف الاقتحامات، وأداء طقوس وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد".
ولفتت الوكالة إلى قيام "بلدية الاحتلال في القدس بإضاءة سور القدس التاريخي برسومات وشعارات تلمودية استفزازية، في خطوة تستهدف عرض تاريخ مزور للمدينة المقدسة يتماشى مع أساطير "تلمودية" حول المكان".