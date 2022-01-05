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وزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا
وزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا
قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، اليوم الأربعاء، إن عام 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلاده. 05.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-05T18:04+0000
2022-01-05T18:04+0000
تركيا
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وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات نباتي جاءت خلال فعالية لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" بالعاصمة، أنقرة، والتي أكد خلالها على أن نمو اقتصاد بلاده سيتواصل خلال العام الحالي، أيضا.وشدد نباتي على أن تركيا ستشهد خلال العام 2022 تسجيل أرقام قياسية، وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، بالإضافة إلى تحقيق المكاسب العليا على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارته تعد حاليا مشروعا لدعم الشركات النشطة في مجال الإنتاج والتصدير، على وجه الخصوص.وذكر الوزير التركي أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، بلغت 91.5 مليار ليرة، لافتا إلى أن الجدل قد انتهى في بلاده بشأن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، وبأن أسعار صرف تلك العملات في تركيا، باتت متوازنة وفق قواعد الأسواق الحرة.يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع الأسعار، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي.وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 في المئة العام الماضي مما أدى لارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان، وشهدت العملة تحسنا في بداية تعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلا إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.ورغم ارتفاع التضخم خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14 في المئة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220104/البنك-المركزي-التركي-يربح-10-مليارات-دولار-في-يوم-ليمحو-خسائر-عام-بأكمله-1054952516.html
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تركيا, عالم, الليرة التركية

وزير تركي: 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلادنا

18:04 GMT 05.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer الليرة التركية
 الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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قال وزير المالية التركي، نور الدين نباتي، اليوم الأربعاء، إن عام 2022 سيكون عام المكاسب العليا لبلاده.
وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات نباتي جاءت خلال فعالية لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" بالعاصمة، أنقرة، والتي أكد خلالها على أن نمو اقتصاد بلاده سيتواصل خلال العام الحالي، أيضا.
البنك المركزي التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
البنك المركزي التركي يربح 10 مليارات دولار في يوم ليمحو خسائر عام بأكمله
أمس, 21:30 GMT
وشدد نباتي على أن تركيا ستشهد خلال العام 2022 تسجيل أرقام قياسية، وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، بالإضافة إلى تحقيق المكاسب العليا على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارته تعد حاليا مشروعا لدعم الشركات النشطة في مجال الإنتاج والتصدير، على وجه الخصوص.
وذكر الوزير التركي أن إيداعات العملة المحلية وفق الآلية المالية الجديدة، بلغت 91.5 مليار ليرة، لافتا إلى أن الجدل قد انتهى في بلاده بشأن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، وبأن أسعار صرف تلك العملات في تركيا، باتت متوازنة وفق قواعد الأسواق الحرة.
يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد خفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع الأسعار، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يركز على تعزيز الإنتاج والصادرات والنمو الاقتصادي.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44 في المئة العام الماضي مما أدى لارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان، وشهدت العملة تحسنا في بداية تعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلا إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.
ورغم ارتفاع التضخم خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14 في المئة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي مما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.
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