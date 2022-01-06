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https://arabic.sputniknews.com/20220106/أكثر-من-1000-شخص-عانوا-نتيجة-الاحتجاجات-في-كازاخستان-1055000484.html
أكثر من 1000 شخص عانوا نتيجة الاحتجاجات في كازاخستان
أكثر من 1000 شخص عانوا نتيجة الاحتجاجات في كازاخستان
ذكرت أجهزة التلفزيون الحكومية أن أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T08:23+0000
2022-01-06T08:26+0000
العالم
كازاخستان
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وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، نقلته قناة خبر 24 الحكومية: إن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 في العناية المركزة".وجاء في البيان أن، "أكثر من 10 من العاملين في المجال الطبي عانوا من أفعال المجرمين".بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.ووجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
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العالم, كازاخستان

أكثر من 1000 شخص عانوا نتيجة الاحتجاجات في كازاخستان

08:23 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 08:26 GMT 06.01.2022)
© zakon.kzالمتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار
المتظاهرون في ألما آتا يقتحمون مبنى البلدية وسماع إطلاق نار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© zakon.kz
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ذكرت أجهزة التلفزيون الحكومية أن أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، نقلته قناة خبر 24 الحكومية: إن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 في العناية المركزة".
وجاء في البيان أن، "أكثر من 10 من العاملين في المجال الطبي عانوا من أفعال المجرمين".
الوضع في كازخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
روسيا تبدأ في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان
07:27 GMT
بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.
ووجه رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بتشكيل لجنة حكومية لتلبية مطالب المتظاهرين وخفض أسعار الغاز.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.
وحث توكاييف المواطنين على التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الاستفزازات من الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الدعوات لمهاجمة المكاتب المدنية والعسكرية غير قانونية، والدولة "لا تحتاج للصراع، بل للثقة المتبادلة والحوار".
وفرض توكاييف حالة الطوارئ في منطقتي مانغيستاو وألما آتا حتى 19 يناير، كما أقال الحكومة وقال إن "مجلس الوزراء مسؤول بشكل خاص لأنه خلق الوضع الذي أثار الاحتجاج".
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