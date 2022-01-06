تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/إصابة-وزير-الصحة-الكويتي-بفيروس-كورونا-1055032320.html
إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا
إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، عن إصابة الوزير خالد السعيد بفيروس كورونا المستجد. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T13:28+0000
2022-01-06T13:28+0000
العالم العربي
الكويت
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/97/1044809780_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1954ab4a4235f25535417cf47e445b2c.jpg
وحسب بيان الوزارة، فإن المسحة التي أجريت بشكل روتيني صباح اليوم للوزير، أكدت إصابته بكوفيد-19.وأضافت أن الدكتور السعيد يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وممارسة مهامة عن بعد.كما أعلنت الوزارة، تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 425455 حالة، لافتة إلى عدم وجود حالات وفاة.وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية مسؤولة، قولهم إن الوضع الوبائي في الكويت جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعةٌ في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيراً. كما أشارت المصادر إلى وجود استنفار حكومي حاليا لتسريع منح الجرعة الثالثة التعزيزية، لافتة أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات تُرفع إليها من لجنة طوارئ كورونا في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/97/1044809780_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ebf1c8b75f47e1ea42c467e7bcb0a87d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت, فيروس كورونا

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

13:28 GMT 06.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEالعزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس "كورونا"
العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، عن إصابة الوزير خالد السعيد بفيروس كورونا المستجد.
وحسب بيان الوزارة، فإن المسحة التي أجريت بشكل روتيني صباح اليوم للوزير، أكدت إصابته بكوفيد-19.
وأضافت أن الدكتور السعيد يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وممارسة مهامة عن بعد.
كما أعلنت الوزارة، تسجيل 2413 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصبح إجمالي عدد الحالات 425455 حالة، لافتة إلى عدم وجود حالات وفاة.
وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر حكومية مسؤولة، قولهم إن الوضع الوبائي في الكويت جيد، وأن زيادة الإصابات متوقعةٌ في ظل التصاعد الكبير للإصابات بمتحور الوباء حول العالم أخيراً.
وأكدت المصادر أن التوجه نحو تطبيق الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ مستبعد في الوقت الحالي.
كما أشارت المصادر إلى وجود استنفار حكومي حاليا لتسريع منح الجرعة الثالثة التعزيزية، لافتة أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات تُرفع إليها من لجنة طوارئ كورونا في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:07 GMTاكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان
13:55 GMTغوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
13:53 GMTبيان من لجنة خارطة الطريق في ليبيا بعد لقاء ستيفاني وليامز
13:53 GMTكوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل
13:31 GMTبدء تطهير ساحة الجمهورية في ألما آتا
13:28 GMTإصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا
13:19 GMTطبيب عيون يتسبب بفقدان 6 مرضى لبصرهم في السعودية
13:11 GMTإصابة ثنائي الغابون أوباميانج وليمينا بكورونا قبل أيام من بطولة أمم أفريقيا
13:10 GMTمحكمة في كييف تضع يدها على ممتلكات بوروشنكو
13:01 GMTإعادة تشغيل الإنترنت في كافة مناطق كازاخستان باستثناء ألما آتا
12:59 GMTإسرائيل تعيدها: يجب الضغط على إيران لوقف سعيها لإنتاج سلاح نووي
12:56 GMTخبير يوضح علاقة ما يحدث في كازاخستان بروسيا وأمريكا والناتو
12:54 GMTطهران: كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن أموالنا المجمدة بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا
12:46 GMTالسعودية... ضبط 4 أشخاص استولوا على نحو 14 مليون ريال
12:43 GMTالداخلية: احتجاز حوالي ألفي متظاهر في ألما آتا
12:27 GMTرئيس صربيا يطالب بالإفراج عن ديوكوفيتش من فندق للاجئين
12:20 GMTحل البرلمان أو إلغاء فوز الرئيس.. إلى ماذا ستقود محاكمة الغنوشي وقيادات النهضة وقلب تونس؟
12:19 GMTالاتحاد الأوروبي: كازاخستان أخطرتنا بتلقيها العون من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي
12:17 GMT"بينهم دبلوماسيين أجانب في بغداد"... العراق يسجل أول حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
12:13 GMT4 صواريخ تقض مضجع الجنود الأمريكيين في أكبر حقول الغاز شرقي سوريا