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https://arabic.sputniknews.com/20220106/اكتشاف-متحور-أوميكرون-في-كازاخستان-1055032831.html
اكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان
اكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان
قالت وزارة الصحة في كازاخستان، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس أوميكرون التاجي لدى سبعة أشخاص. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T14:07+0000
2022-01-06T14:07+0000
2022-01-06T14:19+0000
مجتمع
العالم
فيروس كورونا
كازاخستان
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وقالت وزارة الصحة في بيان "بناء على نتائج التنميط الجيني، تم اكتشاف نوع جديد من فيروس أوميكرون التاجي في ثماني عينات، منها سبع في ألما آتا وواحدة في نور سلطان".يعتبر متحور أوميكرون أشد خطورة من جميع سلالات كورونا السابقة له، حيث يدخل الجهاز التنفسي العلوي، ويتكاثر أسرع 70 مرة من متغير دلتا.
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مجتمع, العالم, فيروس كورونا, كازاخستان
اكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان 14:07 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 06.01.2022)
قالت وزارة الصحة في كازاخستان، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس أوميكرون التاجي لدى سبعة أشخاص.
وقالت وزارة الصحة في بيان "بناء على نتائج التنميط الجيني، تم اكتشاف نوع جديد من فيروس أوميكرون التاجي في ثماني عينات، منها سبع في ألما آتا وواحدة في نور سلطان".
يعتبر متحور أوميكرون أشد خطورة من جميع سلالات كورونا السابقة له، حيث يدخل الجهاز التنفسي العلوي، ويتكاثر أسرع 70 مرة من متغير دلتا.