تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/الجيش-الروسي-يقدم-الرعاية-الطبية-لسكان-القرى-شرقي-سوريا-صور-1055033835.html
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا... فيديو وصور
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا... فيديو وصور
قدمت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا الخدمات الطبية والغذائية لسكان بلدة تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري شمالي المحافظة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T14:11+0000
2022-01-06T14:58+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1055033355_0:0:1008:567_1920x0_80_0_0_2183a49fc40dbbbe5cc5deb17a37af35.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن مدرعات جنود الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها في مطار القامشلي الدولي قدمت، اليوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير، مجموعة من الخدمات الطبية والغذائية لمئات المدنيين في بلدة حامو بريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.وقال عضو مجلس الشعب السوري، وهو من أبناء بلدة (حامو)، حسن السلومي لـ "سبوتنيك" بأنه "ضمن جهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجيش الروسي الصديقة، وبالتنسيق مع محافظة الحسكة، تم عبر عيادة طبية متنقلة تقديم الخدمات الطبية بكافة الاختصاصات الطبية لمئات المدنيين في البلدة وجوارها القريب، جلهم من الأطفال والنساء".وتابع السلومي: "كما تضمنت المساعدات المقدمة 2 طنا من الدقيق التمويني (الطحين) لإنتاج الخبز وتوزيعه للعائلات في بلدة حامو، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة لنحو 1000 عائلة، منوها إلى إن المساعدات تعبر عن الوقوف مع الشعب السوري الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل المحتل الأمريكي، وتعكس أصالة الشعب الروسي ودوره الإنساني النبيل".وكانت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، وزعت هدايا وألعابا للأطفال في المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1055033355_29:0:785:567_1920x0_80_0_0_b53dd9e1610d77877be4cd7118d0cb65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, أخبار سوريا اليوم

الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا... فيديو وصور

14:11 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبر
قدمت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا الخدمات الطبية والغذائية لسكان بلدة تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري شمالي المحافظة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن مدرعات جنود الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها في مطار القامشلي الدولي قدمت، اليوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير، مجموعة من الخدمات الطبية والغذائية لمئات المدنيين في بلدة حامو بريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وقال عضو مجلس الشعب السوري، وهو من أبناء بلدة (حامو)، حسن السلومي لـ "سبوتنيك" بأنه "ضمن جهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجيش الروسي الصديقة، وبالتنسيق مع محافظة الحسكة، تم عبر عيادة طبية متنقلة تقديم الخدمات الطبية بكافة الاختصاصات الطبية لمئات المدنيين في البلدة وجوارها القريب، جلهم من الأطفال والنساء".
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابع السلومي: "كما تضمنت المساعدات المقدمة 2 طنا من الدقيق التمويني (الطحين) لإنتاج الخبز وتوزيعه للعائلات في بلدة حامو، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة لنحو 1000 عائلة، منوها إلى إن المساعدات تعبر عن الوقوف مع الشعب السوري الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل المحتل الأمريكي، وتعكس أصالة الشعب الروسي ودوره الإنساني النبيل".
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وكانت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، وزعت هدايا وألعابا للأطفال في المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:31 GMTرئيس منظمة الأمن الجماعي يبحث مع توكاييف ولوكاشينكو الوضع في ألما آتا
15:23 GMTعريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا... فيديو
15:23 GMTأسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات
15:07 GMTبسبب زر... فرنسا تفرض غرامة قدرها 238 مليون دولار على غوغل وفيسبوك
15:03 GMTقطر تطالب شركة إيرباص بتعويض يتخطى 600 مليون دولار
14:58 GMTبايدن يتهم ترامب "بالكذب والغرور"
14:56 GMTالنيابة المصرية تصدر قرارا بشأن متهمين في قضية انتحار طالبة بسبب "صور مفبركة"
14:49 GMTروسيا تستمر في نقل فريق حفظ السلام الروسي مع المعدات إلى كازاخستان... فيديو
14:43 GMTقوات حفظ سلام إلى كازاخستان.. ورئيس تونس يؤكد محاسبة المجرمين.. والجزائر تصالح فرنسا
14:35 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 390 من "أنصار الله" في ضربات نفذها على شبوة ومأرب باليمن
14:33 GMTوزير سعودي: المملكة مهتمة بسيارات الليموزين الروسية
14:33 GMTلوكاشينكو يرفض تقديم كازاخستان "هدية" لأمريكا والناتو
14:28 GMTاليمن.. حرب السفن تهدد الملاحة في البحر الأحمر
14:15 GMTوزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي القضايا الأمنية
14:12 GMTمكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد بعد هوية المشتبه به في زرع القنابل بعد عام على هجوم الكابتول
14:11 GMTالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا... فيديو وصور
14:07 GMTاكتشاف متحور أوميكرون في كازاخستان
13:55 GMTغوارديولا ومساعده و7 لاعبين... كورونا يضرب مانشستر سيتي
13:53 GMTبيان من لجنة خارطة الطريق في ليبيا بعد لقاء ستيفاني وليامز
13:53 GMTكوساتشوف يقسم الأحداث في كازاخستان إلى عدة مراحل