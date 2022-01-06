الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا... فيديو وصور
14:11 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 14:58 GMT 06.01.2022)
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
قدمت القوات الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا الخدمات الطبية والغذائية لسكان بلدة تقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري شمالي المحافظة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن مدرعات جنود الشرطة العسكرية الروسية عبر قاعدتها في مطار القامشلي الدولي قدمت، اليوم الخميس 6 كانون الثاني/ يناير، مجموعة من الخدمات الطبية والغذائية لمئات المدنيين في بلدة حامو بريف مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة.
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وقال عضو مجلس الشعب السوري، وهو من أبناء بلدة (حامو)، حسن السلومي لـ "سبوتنيك" بأنه "ضمن جهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الجيش الروسي الصديقة، وبالتنسيق مع محافظة الحسكة، تم عبر عيادة طبية متنقلة تقديم الخدمات الطبية بكافة الاختصاصات الطبية لمئات المدنيين في البلدة وجوارها القريب، جلهم من الأطفال والنساء".
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابع السلومي: "كما تضمنت المساعدات المقدمة 2 طنا من الدقيق التمويني (الطحين) لإنتاج الخبز وتوزيعه للعائلات في بلدة حامو، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة لنحو 1000 عائلة، منوها إلى إن المساعدات تعبر عن الوقوف مع الشعب السوري الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل المحتل الأمريكي، وتعكس أصالة الشعب الروسي ودوره الإنساني النبيل".
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
الجيش الروسي يقدم الرعاية الطبية لسكان القرى شرقي سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وكانت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، أقصى شمال شرقي سوريا، وزعت هدايا وألعابا للأطفال في المدينة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.