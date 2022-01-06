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https://arabic.sputniknews.com/20220106/خبير-تغذية-يصف-العسل-بأنه-منتج-رهيب-1054990906.html
خبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
خبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
قال خبير التغذية أندريه زولوتاريف في مقابلة مع "سبوتنيك" إن هذا منتج "رهيب" يمكن أن يسبب نزلات البرد في موسم البرد. وتحدث عن كيفية تناول العسل دون الإضرار... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T05:21+0000
2022-01-06T05:21+0000
مجتمع
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وأشار زولوتاريف إلى أن الكثير من الروس يحبون شرب الشاي مع العسل، لكن هذا المشروب ، في ظل ظروف معينة، يصبح غير آمن للجسم. وقال إن الأمر كله يتعلق بالتأثير الدافئ الواضح للعسل على الجسم وزيادة التعرق، مما يؤدي إلى استخدام هذه الأطعمة الشهية.وأضاف: "من أكثر الأطعمة رعبا التي يجب تناولها بحذر شديد في موسم البرد العسل. الحقيقة أن العسل له تأثير تدفئة واضح، ونتيجة لذلك يحدث التعرق المتزايد. لا يشعر الناس بذلك، ولكن تناول العسل في الشتاء قبل الخروج أو النزول إلى الشارع مباشرة يمكن أن يسبب البرد".وتابع: "أي انخفاض في درجة الحرارة محفوف بالمخاطر. فكلما زاد نطاق درجة الحرارة، زاد ضرره على الجسم. ومن الأفضل بالتأكيد شرب الشاي الساخن في الصيف، والمشروبات في درجة حرارة الغرفة في الشتاء. كما أن تناول الآيس كريم في البرد ليس جيد، على الرغم من أن البعض يعتقد أنه شيء رائع. أي تغيرات في درجة الحرارة بين الطعام والبشر والبيئة، للأسف، تسبب تفاعلًا نشطًا إلى حد ما من جانب الجسم. وهذا ليس مفيدًا دائمًا ".
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مجتمع

خبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"

05:21 GMT 06.01.2022
© Photo / Pixabay/ onefoxعسل
عسل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Photo / Pixabay/ onefox
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قال خبير التغذية أندريه زولوتاريف في مقابلة مع "سبوتنيك" إن هذا منتج "رهيب" يمكن أن يسبب نزلات البرد في موسم البرد. وتحدث عن كيفية تناول العسل دون الإضرار بالصحة.
وأشار زولوتاريف إلى أن الكثير من الروس يحبون شرب الشاي مع العسل، لكن هذا المشروب ، في ظل ظروف معينة، يصبح غير آمن للجسم. وقال إن الأمر كله يتعلق بالتأثير الدافئ الواضح للعسل على الجسم وزيادة التعرق، مما يؤدي إلى استخدام هذه الأطعمة الشهية.
وأضاف: "من أكثر الأطعمة رعبا التي يجب تناولها بحذر شديد في موسم البرد العسل. الحقيقة أن العسل له تأثير تدفئة واضح، ونتيجة لذلك يحدث التعرق المتزايد. لا يشعر الناس بذلك، ولكن تناول العسل في الشتاء قبل الخروج أو النزول إلى الشارع مباشرة يمكن أن يسبب البرد".
ينصح الطبيب بتناول العسل فقط في المنزل وفي مكان دافئ. وقال إن أي طعام له تأثير تدفئة أو تبريد يجب أن يعامل بحذر بالنظر إلى درجة حرارة الهواء. على سبيل المثال، المشروبات الباردة ليست مناسبة للطقس الحار.
وتابع: "أي انخفاض في درجة الحرارة محفوف بالمخاطر. فكلما زاد نطاق درجة الحرارة، زاد ضرره على الجسم. ومن الأفضل بالتأكيد شرب الشاي الساخن في الصيف، والمشروبات في درجة حرارة الغرفة في الشتاء. كما أن تناول الآيس كريم في البرد ليس جيد، على الرغم من أن البعض يعتقد أنه شيء رائع. أي تغيرات في درجة الحرارة بين الطعام والبشر والبيئة، للأسف، تسبب تفاعلًا نشطًا إلى حد ما من جانب الجسم. وهذا ليس مفيدًا دائمًا ".
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