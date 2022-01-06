https://arabic.sputniknews.com/20220106/خبير-تغذية-يصف-العسل-بأنه-منتج-رهيب-1054990906.html

خبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"

خبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"

قال خبير التغذية أندريه زولوتاريف في مقابلة مع "سبوتنيك" إن هذا منتج "رهيب" يمكن أن يسبب نزلات البرد في موسم البرد. وتحدث عن كيفية تناول العسل دون الإضرار... 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T05:21+0000

2022-01-06T05:21+0000

2022-01-06T05:21+0000

مجتمع

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وأشار زولوتاريف إلى أن الكثير من الروس يحبون شرب الشاي مع العسل، لكن هذا المشروب ، في ظل ظروف معينة، يصبح غير آمن للجسم. وقال إن الأمر كله يتعلق بالتأثير الدافئ الواضح للعسل على الجسم وزيادة التعرق، مما يؤدي إلى استخدام هذه الأطعمة الشهية.وأضاف: "من أكثر الأطعمة رعبا التي يجب تناولها بحذر شديد في موسم البرد العسل. الحقيقة أن العسل له تأثير تدفئة واضح، ونتيجة لذلك يحدث التعرق المتزايد. لا يشعر الناس بذلك، ولكن تناول العسل في الشتاء قبل الخروج أو النزول إلى الشارع مباشرة يمكن أن يسبب البرد".وتابع: "أي انخفاض في درجة الحرارة محفوف بالمخاطر. فكلما زاد نطاق درجة الحرارة، زاد ضرره على الجسم. ومن الأفضل بالتأكيد شرب الشاي الساخن في الصيف، والمشروبات في درجة حرارة الغرفة في الشتاء. كما أن تناول الآيس كريم في البرد ليس جيد، على الرغم من أن البعض يعتقد أنه شيء رائع. أي تغيرات في درجة الحرارة بين الطعام والبشر والبيئة، للأسف، تسبب تفاعلًا نشطًا إلى حد ما من جانب الجسم. وهذا ليس مفيدًا دائمًا ".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع