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طهران: كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن أموالنا المجمدة بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا
طهران: كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن أموالنا المجمدة بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا
أكد كبير المفاوضين النوويين الإيراني، علي باقري كني، أن كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها بغض النظر عن نتيجة المفاوضات الجارية... 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T12:54+0000
2022-01-06T12:54+0000
العالم
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وقال باقري كني خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الكوري، تشوي جونغ كون: "بغض النظر عن نتيجة المحادثات في فيينا، فإن حكومة كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف "لا يمكن للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب أن تبرر عدم سداد الديون لإيران".وتابع قائلا: "سيكون رفض كوريا الجنوبية غير القانوني وغير المبرر لسداد ديونها لإيران نقطة مظلمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويجب على سيئول التصرف في أسرع وقت ممكن للإفراج عن موارد إيران المالية".
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طهران: كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن أموالنا المجمدة بغض النظر عن نتائج مفاوضات فيينا

12:54 GMT 06.01.2022
© REUTERS / Wana News Agencyطهران، إيران 30 أبريل 2020
طهران، إيران 30 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Wana News Agency
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أكد كبير المفاوضين النوويين الإيراني، علي باقري كني، أن كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها بغض النظر عن نتيجة المفاوضات الجارية في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.
وقال باقري كني خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية الكوري، تشوي جونغ كون: "بغض النظر عن نتيجة المحادثات في فيينا، فإن حكومة كوريا الجنوبية ملزمة بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف "لا يمكن للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب أن تبرر عدم سداد الديون لإيران".

وتابع قائلا: "سيكون رفض كوريا الجنوبية غير القانوني وغير المبرر لسداد ديونها لإيران نقطة مظلمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويجب على سيئول التصرف في أسرع وقت ممكن للإفراج عن موارد إيران المالية".
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