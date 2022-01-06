عمليات إطلاق النار تبدأ في ساحة ألما آتا

وقالت الوكالة "هناك تبادل لإطلاق النار في الميدان".يشار إلى أن حوالي 50 قطعة من المعدات، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة وشاحنات عسكرية مع قوات الأمن المسلحة، قد تجمعت حول المنطقة المحيطة .وقالت الوكالة "في وسط الميدان يوجد نحو 200 من المحرضين المسلحين على أعمال الشغب بعضهم مع أسلحة نارية. وبحسب المراسل أطلقت قرابة 10 أعيرة نارية لكن لم تكن القوات الأمنية هي التي تطلق النار".بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.في 4 يناير، أعلنت السلطات أنها مستعدة لتلبية المطلب الرئيسي للمتظاهرين - خفض أسعار الغاز. على الرغم من ذلك، بدأت الاحتجاجات في مدن أخرى.
بدأ تبادل لإطلاق النار في ساحة الجمهورية في مدينة ألما آتا، وفقًا لتقرير سبوتنيك كازاخستان على تلغرام.
وقالت الوكالة "هناك تبادل لإطلاق النار في الميدان".
يشار إلى أن حوالي 50 قطعة من المعدات، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة وشاحنات عسكرية مع قوات الأمن المسلحة، قد تجمعت حول المنطقة المحيطة .
وقالت الوكالة "في وسط الميدان يوجد نحو 200 من المحرضين المسلحين على أعمال الشغب بعضهم مع أسلحة نارية. وبحسب المراسل أطلقت قرابة 10 أعيرة نارية لكن لم تكن القوات الأمنية هي التي تطلق النار".
بدأت الاحتجاجات في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد. احتشد سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو، الواقعتين في منطقة مانغيستاوسك المنتجة للنفط، للاحتجاج على زيادة سعر غاز البترول المسال بمقدار الضعفين، والذي يستخدم كوقود للسيارات. أوضحت وزارة الطاقة في الجمهورية أنه اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني، بدأت قيمتها تتشكل في تداول البورصة الإلكترونية على أساس العرض والطلب.
في 4 يناير، أعلنت السلطات أنها مستعدة لتلبية المطلب الرئيسي للمتظاهرين - خفض أسعار الغاز. على الرغم من ذلك، بدأت الاحتجاجات في مدن أخرى.