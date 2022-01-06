لافروف وجاويش أوغلو يناقشان الاستعدادات لاجتماع مجلس روسيا والناتو

أثار مولود جاويش أوغلو موضوع التحضير لاجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير من هذا العام لبحث المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا. وجدد سيرغي لافروف موقف موسكو من ضرورة إجراء مناقشة جادة حول هذا الموضوع مع مشاركة الجيش في مصلحة تحقيق نتائج ملموسة دون تأخير في العملية، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية. في الأسبوع المقبل، ستعقد روسيا والولايات المتحدة جولة أخرى من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف، يليها اجتماع لمجلس الناتو وروسيا في بروكسل، ومشاورات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا. في نهاية عام 2021 ، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. تطلب موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين ضمانات قانونية لرفض المزيد من توسيع الناتو إلى الشرق، ومن الانضمام إلى كتلة أوكرانيا ومن إنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي.
قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا الاستعدادات لعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير/ كانون الثاني.
أثار مولود جاويش أوغلو موضوع التحضير لاجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير من هذا العام لبحث المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا. وجدد سيرغي لافروف موقف موسكو من ضرورة إجراء مناقشة جادة حول هذا الموضوع مع مشاركة الجيش في مصلحة تحقيق نتائج ملموسة دون تأخير في العملية، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية.
في الأسبوع المقبل، ستعقد روسيا والولايات المتحدة جولة أخرى من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف، يليها اجتماع لمجلس الناتو وروسيا في بروكسل، ومشاورات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.
في نهاية عام 2021 ، نشرت روسيا مسودة اتفاقيات مع الولايات المتحدة واتفاقيات مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. تطلب موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين ضمانات قانونية لرفض المزيد من توسيع الناتو إلى الشرق، ومن الانضمام إلى كتلة أوكرانيا ومن إنشاء قواعد عسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي.