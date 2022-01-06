تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220106/مقاتلات-روسية-تطلق-8-صواريخ-في-آن-واحد-فيديو-1054991418.html
مقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
مقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإطلاق متزامن لثمانية صواريخ خلال تدريب مقاتلات روسية. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T05:42+0000
2022-01-06T06:02+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101469/12/1014691287_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0e42b22260d255167cabc36fc4915686.jpg
لم تتم دعوة ممثلي غينيس لتصوير هذا الرقم القياسي، لكن يبدو أن الحدث سيتم إدراجه في الكتاب باعتباره أكبر إطلاق لصواريخ جو - جو، حسب موقع Fighterbomber. وأضاف: "لقد تمزق الهدف من طراز إم -6 إلى أشلاء".يشبه هدف المظلة الصغير الحجم إم-6 قنبلة جوية بطول متر وهو مصمم لتقييم دقة إطلاق النار على الأهداف الجوية وتدريب أفراد الطيران. الهدف مجهز بمظلة مع عاكس للرادار وشعلة ذات استخدام مزدوج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101469/12/1014691287_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_f4646f754abe750133a172275b702540.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

مقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو

05:42 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 06:02 GMT 06.01.2022)
© Sputnikمقاتلات روسية
مقاتلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© Sputnik
تابعنا عبر
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإطلاق متزامن لثمانية صواريخ خلال تدريب مقاتلات روسية.
لم تتم دعوة ممثلي غينيس لتصوير هذا الرقم القياسي، لكن يبدو أن الحدث سيتم إدراجه في الكتاب باعتباره أكبر إطلاق لصواريخ جو - جو، حسب موقع Fighterbomber. وأضاف: "لقد تمزق الهدف من طراز إم -6 إلى أشلاء".
يشبه هدف المظلة الصغير الحجم إم-6 قنبلة جوية بطول متر وهو مصمم لتقييم دقة إطلاق النار على الأهداف الجوية وتدريب أفراد الطيران. الهدف مجهز بمظلة مع عاكس للرادار وشعلة ذات استخدام مزدوج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:16 GMTالإمارات تشهد غدا حدثا هو الأول في تاريخ البلاد
05:54 GMTشرطة ألما آتا تعلن عن محاولة اقتحام مبنى الإدارة
05:44 GMTمصرع 10 أشخاص إثر غرق مركبهم قبالة سواحل زنجبار
05:42 GMTمقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
05:21 GMTخبير تغذية يصف العسل بأنه منتج "رهيب"
05:18 GMTالجيش يزيل الطوق ويغادر ساحة ألما آتا
04:59 GMTجميع المؤسسات المالية الكازاخستانية توقف أنشطتها
04:50 GMTعمليات إطلاق النار تبدأ في ساحة ألما آتا
04:39 GMTالأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد
02:58 GMTالبنتاغون: أوستن يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع البريطاني الوضع في أوكرانيا
02:09 GMTأستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش وتمنعه من دخول أراضيها
01:27 GMTوفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما
00:49 GMTكوريا الشمالية: اختبرنا صاروخ "أسرع من الصوت" وصل مداه 700 كم و"أصاب هدفه بدقة"
00:03 GMTالتحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية
أمسالولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في كازاخستان على إيجاد حل سلمي للوضع في البلاد
أمسمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ترسل قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان
أمسالرئيس التونسي: لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب
أمسالحكومة الإثيوبية تقرر عدم دخول منطقة تيغراي حتى يتسنى للسكان فصل أنفسهم عن "الإرهابيين"
أمسالرئاسة التركية تدين الاعتداء على مصور "الأناضول" في إسرائيل
أمسإعلام: إيران تؤكد إيجابية محادثات فيينا