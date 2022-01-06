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https://arabic.sputniknews.com/20220106/مقاتلات-روسية-تطلق-8-صواريخ-في-آن-واحد-فيديو-1054991418.html
مقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
مقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإطلاق متزامن لثمانية صواريخ خلال تدريب مقاتلات روسية. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T05:42+0000
2022-01-06T05:42+0000
2022-01-06T06:02+0000
رصد عسكري
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لم تتم دعوة ممثلي غينيس لتصوير هذا الرقم القياسي، لكن يبدو أن الحدث سيتم إدراجه في الكتاب باعتباره أكبر إطلاق لصواريخ جو - جو، حسب موقع Fighterbomber. وأضاف: "لقد تمزق الهدف من طراز إم -6 إلى أشلاء".يشبه هدف المظلة الصغير الحجم إم-6 قنبلة جوية بطول متر وهو مصمم لتقييم دقة إطلاق النار على الأهداف الجوية وتدريب أفراد الطيران. الهدف مجهز بمظلة مع عاكس للرادار وشعلة ذات استخدام مزدوج.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات روسية تطلق 8 صواريخ في آن واحد... فيديو 05:42 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 06:02 GMT 06.01.2022)
ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لإطلاق متزامن لثمانية صواريخ خلال تدريب مقاتلات روسية.
لم تتم دعوة ممثلي غينيس لتصوير هذا الرقم القياسي، لكن يبدو أن الحدث سيتم إدراجه في الكتاب باعتباره أكبر إطلاق لصواريخ جو - جو، حسب موقع Fighterbomber. وأضاف: "لقد تمزق الهدف من طراز إم -6 إلى أشلاء".
يشبه هدف المظلة الصغير الحجم إم-6 قنبلة جوية بطول متر وهو مصمم لتقييم دقة إطلاق النار على الأهداف الجوية وتدريب أفراد الطيران. الهدف مجهز بمظلة مع عاكس للرادار وشعلة ذات استخدام مزدوج.