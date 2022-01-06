https://arabic.sputniknews.com/20220106/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-لم-يحدد-بعد-هوية-المشتبه-به-في-زرع-القنابل-بعد-عام-على-هجوم-الكابتول-1055033638.html

مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد بعد هوية المشتبه به في زرع القنابل بعد عام على هجوم الكابتول

مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد بعد هوية المشتبه به في زرع القنابل بعد عام على هجوم الكابتول

بعد مرور عام على اقتحام مبنى الكابتول، لا تزال القوات الأمريكية تبحث عن الشخص المقنع، الذي زرع قنابل بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي والجمهوري. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T14:12+0000

2022-01-06T14:12+0000

2022-01-06T14:16+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg

ووفقا لشبكة "سي بي اس نيوز" الأمريكية، فقد أجرى المحققون أكثر من 900 مقابلة ومسح 39000 ملف فيديو لمحاولة التعرف على المشتبه به، بالإضافة إلى تتبع الكثير من المشتبه بهم، الذين كانوا على مقربة من مبنى الكابيتول.وبشأن تحديد الشخص، الذي وزع القنابل، أكد دانتونو أنه كان من الصعب تحديد المشتبه به لأن "الشخص كان مغطى من الرأس إلى تحت القدمين وكان يرتدي نظارات وقناعا وقفازات"، مشيرا إلى أن السلطات لا تعرف حتى ما إذا كان الشخص رجلا أم امرأة.من جهته، أخبر توم أوكونر، عميل مكافحة الإرهاب السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية، الشبكة أن الغضب المناهض للحكومة يمثل مصدر قلق كبير ويجب أن يكون السادس من يناير/كانون الثاني بمثابة جرس إنذار، لكنه شكك في أن تؤدي الاعتقالات إلى حل المشكلة.هذا وأسفر الهجوم على مبنى الكابيتول بعد يوم من وضع القنابل الأنبوبية عن اعتقال أكثر من 725 شخصا. كما تم القبض على ما لا يقل عن 225 شخصا بتهمة الاعتداء على الضباط ومقاومتهم وعرقلة عملهم والقبض على أكثر من 75 بتهمة استخدام سلاح فتاك أو خطير، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال يبحث عن مئات الأشخاص، الذين يعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف في ذلك اليوم.

https://arabic.sputniknews.com/20210918/حالة-تأهب-قصوى-حول-الكابيتول-الأمريكي-استعدادا-لـ-العدالة-من-أجل-6-يناير-1050184299.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية