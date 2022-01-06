https://arabic.sputniknews.com/20220106/نوع-من-البهارات-يقتل-الخلايا-السرطانية-ويقلل-من-نموها-بنسبة-80-بالمائة-1054991919.html

نوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية ويقلل من نموها بنسبة 80 بالمائة

نوع من البهارات يقتل الخلايا السرطانية ويقلل من نموها بنسبة 80 بالمائة

لا يزال السرطان من أخطر الأمراض. في غياب طرق العلاج، تأتي الوقاية في المقدمة. 06.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-06T06:38+0000

2022-01-06T06:38+0000

2022-01-06T06:38+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104055/85/1040558599_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7b6a55826ff2d9c5a60446940bb0356e.jpg

ثبت علميًا أن التغذية السليمة تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. كتبت صحيفة ديلي إكسبريس عن "سوبر طعام" لا يقتل الخلايا السرطانية فحسب، بل يقلل أيضًا من نموها.السرطان هو نتيجة الانتشار العشوائي للخلايا التي تنتشر إلى أجزاء مختلفة من جسم الإنسان. يُعتقد أن السرطان يصيب شخصًا من بين كل شخصين ولدوا في بريطانيا بعد عام 1960 طوال الحياة. لحماية نفسك من هذا المرض، يجب أن تلتزم بقواعد معينة للتغذية والنظام الغذائي. يساعد الكركمين، المكون النشط في الكركم، في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ويوقف نمو الورم عند إعطائه مع الأدوية الأخرى.قد يزداد السرطان سوءًا لأن الخدمات الصحية في جميع أنحاء العالم تحارب كورونا. هناك حملات في بريطانيا للتوعية بعلامات وأعراض السرطان.كما يتم الاهتمام بالتدابير الوقائية. يواصل الخبراء التأكيد على أن الغالبية العظمى من السرطانات يمكن تجنبها. من المعروف أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز بشكل كبير دفاعات الجسم ضد الأمراض.تتمتع بعض الخضروات بخصائص علاجية قوية بشكل خاص نظرًا لخصائصها الغذائية الفريدة. يشتهر الكركم بخصائصه الطبية، وتؤكد أدبيات الايورفيدا أنه يمكن استخدامه كدواء مضاد للفيروسات.تظهر الأبحاث أيضًا أن البلدان التي يستخدم فيها الكركم على نطاق واسع في الغذاء لديها معدل إصابة أقل بالسرطان.تُعزى الخصائص المضادة للسرطان لهذه الخضروات الجذرية الآسيوية إلى قدرتها على تقليل التورم والالتهابات.يصف أحد التقارير العلمية المنشورة آثار الكركمين على مريض مصاب بسرطان الغدة الكيسية. إنه نوع نادر من السرطان يحدث في الغدد اللعابية وأجزاء أخرى من الرأس والرقبة.وقد وصف له الكركمين مع عقار إيمانيتيب الذي يستخدم لعلاج أنواع مختلفة من السرطان.ولاحظ الطبيب المعالج: "بعد شهرين من العلاج، لوحظ استقرار للمرض، وفي الشهر السادس من العلاج ، حدث انخفاض كبير في كتلة الورم (انخفاض بنسبة 80٪ في حجم الورم في الرئتين).فوائد أخرىيوفر تناول الكركم فوائد إضافية ، مثل تقليل مخاطر الإصابة بإعتام عدسة العين ، والمياه الزرقاء ، والتنكس البقعي.تعمل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في التوابل أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.وفقًا للخدمات الصيدلانية المتخصصة، يمكن تناول الكركم عن طريق الفم لعلاج أو منع مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع الكوليسترول ومرض الزهايمر.ولكن إذا تم تناول الكركم بكميات كبيرة، فيمكن أن يسبب اضطرابًا في المعدة، وتجشؤًا حامضًا، وإسهالًا، ودوخة، وصداعًا.والأكثر من ذلك، يحذر الأطباء من أن "تناول كميات كبيرة من مكملات الكركم يزيد بشكل كبير من مستويات أكسالات البول، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع