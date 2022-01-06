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https://arabic.sputniknews.com/20220106/وفاة-الفنانة-المصرية-مها-أبو-عوف-عن-65-عاما-1054990139.html
وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما
وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما
توفيت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاما. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T01:27+0000
2022-01-06T01:27+0000
2022-01-06T01:33+0000
مصر
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ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن"صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم".وعانت أبو عوف من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن، بحسب وسائل إعلام محلية.وكان آخر أعمال الفنانة المصرية مشاركتها في مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية.ولدت مها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956 وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.
https://arabic.sputniknews.com/20210302/مها-أبو-عوف-تفتح-مجددا-كواليس-مقتل-عمر-خورشيد-وتكشف-سرا-1048252991.html
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وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف عن 65 عاما 01:27 GMT 06.01.2022 (تم التحديث: 01:33 GMT 06.01.2022)
توفيت الفنانة المصرية، مها أبو عوف، صباح اليوم الخميس، داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 65 عاما.
ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن"صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم".
وعانت أبو عوف من مرض السرطان على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكان آخر أعمال
الفنانة المصرية
مشاركتها في مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر الماضية.
ولدت مها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956 وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.
تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.