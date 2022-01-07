إقلاع 12 طائرة لإيصال جنود ومعدات عسكرية لقوات حفظ السلام إلى كازاخستان

وجاء في بيان الدفاع الروسية : " أقلعت 12 طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل - 76" و"آن - 124" من مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو لإيصال وبشكل فوري جنود ومعدات عسكرية للقوات الجوية المظلية إلى مطارات ألما آتا وجيتيغين في جمهورية كازاخستان".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط تسع طائرات روسية من طراز "إل -76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".إلى ذلك أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس الخميس، أن قوات روسية تابعة لقوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت بالفعل إلى كازاخستان وبدأت في تنفيذ المهام.
أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 12 طائرة من طراز "إل - 76 " و" آن - 124 " أقلعت لإيصال معدات عسكرية وجنود من قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
وجاء في بيان الدفاع الروسية : " أقلعت 12 طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل - 76" و"آن - 124" من مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو لإيصال وبشكل فوري جنود ومعدات عسكرية للقوات الجوية المظلية إلى مطارات ألما آتا وجيتيغين في جمهورية كازاخستان".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بهبوط تسع طائرات روسية من طراز "إل -76" محملة بأفراد ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
إلى ذلك أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أمس الخميس، أن قوات روسية تابعة لقوات حفظ السلام بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وصلت بالفعل إلى كازاخستان وبدأت في تنفيذ المهام.