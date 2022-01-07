تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220107/الأمم-المتحدة-قتلى-وجرحى-إثر-ضربة-جوية-على-مخيم-لاجئين-في-تيغراي-1055067455.html
الأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين في تيغراي
الأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين في تيغراي
قالت الأمم المتحدة إن ثلاثة من لاجئي إريتريا بينهم طفلان قتلوا إثر ضربة جوية أصابت مخيما للاجئين في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:58+0000
2022-01-07T13:58+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414579_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_6b4dad18575e575d60fb39159f850938.jpg
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لقي ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، مصرعهم، وأصيب أربعة لاجئين آخرين"، موضحا أن الضربة استهدفت مخيم ماي آيني للاجئين قرب بلدة ماي تسيبري جنوبي تيغراي، يوم الأربعاء.وتسجل الوثيقة 41 ضربة جوية، أعنفها يوم 16 ديسمبر/كانون الأول في بلدة ألاماتا وأوقعت 38 قتيلا و86 مصابا.ولم تحدد الأمم المتحدة الطرف الذي نفذ الضربة الجوية، لكن الحكومة الإثيوبية وحدها هي التي لها قوة جوية في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز" التي أوضحت أنها تلقت مذكرة أعدتها منظمات إغاثة توضح أن 146 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 213 في ضربات جوية في تيغراي منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول.وأودت الحرب الدائرة في شمال إثيوبيا منذ 14 شهرا بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت طويلا على الحياة السياسة الإثيوبية، بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين.ويعيش في إثيوبيا نحو 150 ألف لاجئ إريتري حوصر بعضهم في الصراع وانقطعت عنهم المساعدات لشهور أحيانا.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".
https://arabic.sputniknews.com/20210227/نيويورك-تايمز-تقرير-سري-يكشف-عن-عملية-تطهير-عرقي-في-إقليم-تيغراي-الإثيوبي-1048225983.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/السر-الذي-قلب-موازين-الحرب-3-دول-إحداها-عربية-أنقذت-آبي-أحمد-بسلاح-خطير-1054402684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414579_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_4f8ac8609c52fad759593f799389b7b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

الأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين في تيغراي

13:58 GMT 07.01.2022
© REUTERS / STRINGERدبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
قالت الأمم المتحدة إن ثلاثة من لاجئي إريتريا بينهم طفلان قتلوا إثر ضربة جوية أصابت مخيما للاجئين في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.
وقال فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "لقي ثلاثة لاجئين إريتريين، بينهم طفلان، مصرعهم، وأصيب أربعة لاجئين آخرين"، موضحا أن الضربة استهدفت مخيم ماي آيني للاجئين قرب بلدة ماي تسيبري جنوبي تيغراي، يوم الأربعاء.
تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2021
تقرير سري يكشف عن عملية تطهير عرقي في إقليم تيغراي الإثيوبي
27 فبراير 2021, 08:54 GMT

وقال اثنان ممن جمعوا المعلومات الواردة في المذكرة إنها تستند إلى أدلة جمعها عاملون في مجال الإغاثة في المنطقة وعلى أقوال شهود.

وتسجل الوثيقة 41 ضربة جوية، أعنفها يوم 16 ديسمبر/كانون الأول في بلدة ألاماتا وأوقعت 38 قتيلا و86 مصابا.
ولم تحدد الأمم المتحدة الطرف الذي نفذ الضربة الجوية، لكن الحكومة الإثيوبية وحدها هي التي لها قوة جوية في المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز" التي أوضحت أنها تلقت مذكرة أعدتها منظمات إغاثة توضح أن 146 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 213 في ضربات جوية في تيغراي منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وأودت الحرب الدائرة في شمال إثيوبيا منذ 14 شهرا بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي هيمنت طويلا على الحياة السياسة الإثيوبية، بحياة آلاف المدنيين وشردت الملايين.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
السر الذي قلب موازين الحرب... 3 دول إحداها عربية أنقذت آبي أحمد بسلاح خطير
21 ديسمبر 2021, 11:01 GMT
ويعيش في إثيوبيا نحو 150 ألف لاجئ إريتري حوصر بعضهم في الصراع وانقطعت عنهم المساعدات لشهور أحيانا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية من أجل "وضع حد للانتهاكات" التي شهدتها البلاد، حتى تمضي نحو "مستقبل مشرق".
وأوضح أحمد في رسالة تهنئة بعيد الميلاد، اليوم الجمعة: "نحن بحاجة إلى مصالحة وطنية في هذا الوقت لوضع حد للانتهاكات التي حدثت في بلدنا لأسباب مختلفة، بما في ذلك الصراع الذي دام عامًا واحدًا في أعقاب هجوم يونيو على قوات دفاعنا من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:36 GMTأستراليا تنفي احتجاز ديوكوفيتش "أسيرا" وتقول إنها ستساعده على مغادرة البلاد
14:33 GMTمحرضو أعمال الشغب في كازاخستان يعترفون "بتعاطي المنشطات والدعم المالي"
14:28 GMTجدل برلماني في المغرب بخصوص 8 آلاف عقار معرضة للسرقة
14:26 GMTإيران تلمح إلى دول تستغل حادث الطائرة الأوكرانية لأغراض سياسية وترحب بالحوار
14:23 GMTالإمارات تبدي اهتماما بالاستثمار في مشروع طريق بحر الشمال مع "روساتوم"
14:22 GMTكازاخستان: وجود أجانب يتحدثون اللغة العربية بين المصابين في المستشفيات
14:18 GMTالدفاع الروسية: شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخستاني ويطلع بوتين على الوضع العسكري باستمرار
14:04 GMTوزير الخارجية التونسي: نفايات إيطاليا تعود إليها خلال أيام
14:01 GMTوزير القوى العاملة المصري: 305 مؤسسات طلبوا الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
13:58 GMTالأمم المتحدة: قتلى وجرحى إثر ضربة جوية على مخيم لاجئين في تيغراي
13:55 GMTالموت يفجع الفنان المصري هشام عباس
13:54 GMTآثار الحكيم تعلن اعتزالها الفن: تفرغت لعبادة الله
13:49 GMTقافلة سيارات تجوب إسرائيل للمطالبة بفتح تحقيق في قضية متهم فيها نتنياهو
13:45 GMTقادة روسيا وبيلاروس وأرمينيا يحددون "الهدف الرئيسي" لمهمة قوات حفظ السلام
13:43 GMTظريف: إعادة إحياء الاتفاق النووي نجاح عالمي يعود بالفائدة على الجميع
13:31 GMTممثل تجاري روسي: الإمارات قد تصبح منصة لتوطين مؤسسات المعالجة الروسية
13:29 GMTارتفاع حصيلة قتلى انفجار مطعم جنوب غربي الصين إلى 6 أشخاص
13:25 GMTوزارة الصناعة الكازاخستانية: مطار ألما آتا الدولي يستقبل فقط الطائرات العسكرية
13:23 GMTطبيب يوضح ما فائدة تلقي اللقاح إذا كان من الممكن الإصابة بكورونا مرة أخرى
13:21 GMTصحيفة عبرية تكشف عن خطر يواجه إسرائيل... ليس إيران