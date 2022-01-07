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الإمارات تحتل المرتبة الثالثة بين مستوردي اللقاح الروسي "سبوتنيك v"
الإمارات تحتل المرتبة الثالثة بين مستوردي اللقاح الروسي "سبوتنيك v"
أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، اليوم الجمعة، أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة للقاح الروسي "سبوتنيك V". 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T13:03+0000
2022-01-07T13:03+0000
العالم العربي
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وقال تيريخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة التي لا يتم فيها الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" فحسب، بل ويتم توفيره بانتظام أيضا، وتحتل الدولة المرتبة الثالثة بين مستوردي اللقاح الروسي في العالم".وأشار إلى أنه يجب أن تعطي هذه التجربة قوة دفع لتوريد منتجات أخرى تعمل على تطوير المستحضرات الصيدلانية الروسية بشكل نشط، "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بتسجيل الأدوية وإجراءات فتح سوق الإمارات العربية المتحدة للمستحضرات الصيدلانية الأجنبية".وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم 29 حزيران/يونيو 2021، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك - في"، وخلال تطعيم السكان في الإمارات العربية المتحدة، أكد فعاليته وسلامته بنسبة 97.8 في المئة.وتم تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الإمارات العربية المتحدة، في كانون الثاني/يناير 2021، للاستخدام الطارئ.ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم، من حيث عدد الموافقات الحكومية التي حصل عليها؛ إذ تم تسجيله في 60 دولة تقريبا، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص.ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد - 19"؛ وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل، أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91 في المئة في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته بهذا الخصوص.ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية، وعدم وجود أعراض جانبية سلبية طويلة المدى.
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العالم العربي

الإمارات تحتل المرتبة الثالثة بين مستوردي اللقاح الروسي "سبوتنيك v"

13:03 GMT 07.01.2022
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التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أعلن الممثل التجاري الروسي لدى الإمارات، أندريه تيريخين، اليوم الجمعة، أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستوردة للقاح الروسي "سبوتنيك V".
وقال تيريخين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة الدولة التي لا يتم فيها الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" فحسب، بل ويتم توفيره بانتظام أيضا، وتحتل الدولة المرتبة الثالثة بين مستوردي اللقاح الروسي في العالم".

وأشار إلى أنه يجب أن تعطي هذه التجربة قوة دفع لتوريد منتجات أخرى تعمل على تطوير المستحضرات الصيدلانية الروسية بشكل نشط، "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بتسجيل الأدوية وإجراءات فتح سوق الإمارات العربية المتحدة للمستحضرات الصيدلانية الأجنبية".

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يوم 29 حزيران/يونيو 2021، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك - في"، وخلال تطعيم السكان في الإمارات العربية المتحدة، أكد فعاليته وسلامته بنسبة 97.8 في المئة.

وتم تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في الإمارات العربية المتحدة، في كانون الثاني/يناير 2021، للاستخدام الطارئ.

ويحتل "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم، من حيث عدد الموافقات الحكومية التي حصل عليها؛ إذ تم تسجيله في 60 دولة تقريبا، بعدد سكان إجمالي أكثر من 1.5 مليار شخص.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد - 19"؛ وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل، أن هذا العقار آمن وفعاليته تفوق 91 في المئة في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته بهذا الخصوص.

ويعتمد لقاح "سبوتنيك V" على قاعدة مدروسة بشكل جيد جيدًا لناقلات الفيروس الغدي البشري، والتي تتمثل مزاياها المهمة في السلامة والفعالية، وعدم وجود أعراض جانبية سلبية طويلة المدى.
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