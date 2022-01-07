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الحكومة اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في شبوة
الحكومة اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في شبوة
أعلن محافظ شبوة جنوب شرقي اليمن، عوض العولقي، اليوم الجمعة، السيطرة على مناطق جديدة، أسفرت عنها المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله"، لليوم السابع في المحافظة... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T17:07+0000
2022-01-07T17:07+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية عن العولقي قوله إنه "تم تحرير مركز مديرية بيحان مدينة العليا من جحافل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران".وأوضح محافظ شبوة، أن ذلك تم "بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية"، مؤكداً "الأهمية المحورية له في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان".يذكر أن ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، السيطرة على منطقة الحنو في مديرية بَيحان غرب شبوة، غداة سيطرتها على منطقتي الصفحة والديمة وجبل عتيق ومفرق السعدي الرابط بين مديرية بَيحان غرب شبوة بمديرية حَريب في محافظة مأرب المجاورة، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.وكانت قوات العمالقة قد سيطرت، مطلع الشهر الجاري، على مركز مديرية عِسيلان وغالبية مناطق المديرية، بينها العلم والعكدة وحيد بن عقيل، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها ضد جماعة "أنصار الله"، أسمتها "إعصار الجنوب" بهدف استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، من قبضة الجماعة.يأتي ذلك بعدما سيطرت جماعة "أنصار الله"، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مديريتي بَيحان وعَين وغالبية مناطق مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، إثر عملية واسعة على الجيش اليمني، وذلك بعد أعوام من استعادة الجيش اليمني باسناد من التحالف العربي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة منتصف آب/ أغسطس 2015.
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العالم العربي

الحكومة اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في شبوة

17:07 GMT 07.01.2022
© REUTERS / Nariman El-Moftyالقوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021
القوات اليمنية، مأرب، اليمن 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Nariman El-Mofty
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أعلن محافظ شبوة جنوب شرقي اليمن، عوض العولقي، اليوم الجمعة، السيطرة على مناطق جديدة، أسفرت عنها المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله"، لليوم السابع في المحافظة الغنية بالنفط.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية عن العولقي قوله إنه "تم تحرير مركز مديرية بيحان مدينة العليا من جحافل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران".
وأوضح محافظ شبوة، أن ذلك تم "بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية"، مؤكداً "الأهمية المحورية له في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف مديرية بيحان".

وأضاف العولقي إن "النصر العسكري المبين بإشراف ومتابعة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منوهاً إلى "قيمته المعنوية لدى المقاتلين الأبطال وكافة أبناء شبوة واليمن".

يذكر أن ألوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، السيطرة على منطقة الحنو في مديرية بَيحان غرب شبوة، غداة سيطرتها على منطقتي الصفحة والديمة وجبل عتيق ومفرق السعدي الرابط بين مديرية بَيحان غرب شبوة بمديرية حَريب في محافظة مأرب المجاورة، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
وكانت قوات العمالقة قد سيطرت، مطلع الشهر الجاري، على مركز مديرية عِسيلان وغالبية مناطق المديرية، بينها العلم والعكدة وحيد بن عقيل، خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها ضد جماعة "أنصار الله"، أسمتها "إعصار الجنوب" بهدف استعادة مديريات عِسيلان وبَيحان وعَين شمال غربي وغرب شبوة، من قبضة الجماعة.
يأتي ذلك بعدما سيطرت جماعة "أنصار الله"، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مديريتي بَيحان وعَين وغالبية مناطق مديرية عِسيلان شمال غربي شبوة، إثر عملية واسعة على الجيش اليمني، وذلك بعد أعوام من استعادة الجيش اليمني باسناد من التحالف العربي، السيطرة على مدينة عتق مركز المحافظة منتصف آب/ أغسطس 2015.
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