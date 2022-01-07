الخارجية الصينية: بكين تعارض أي قوى خارجية تحرض على العنف في كازاخستان

بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي: "لفت الجانب الصيني الانتباه إلى أن السلطات الكازاخستانية تتخذ عددا من الإجراءات لمكافحة تفشي الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.وأضاف: "تدعم الصين كل الجهود لمساعدة سلطات البلاد على حل الوضع في أقرب وقت ممكن".وشدد على أن "الصين تعارض بشدة القوى الخارجية التي تخلق بشكل مصطنع اضطرابات اجتماعية وتحرض على العنف في البلاد".
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة أي قوى خارجية تحرض على العنف وتثير اضطرابات اجتماعية في كازاخستان.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي: "لفت الجانب الصيني الانتباه إلى أن السلطات الكازاخستانية تتخذ عددا من الإجراءات لمكافحة تفشي الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "تدعم الصين كل الجهود لمساعدة سلطات البلاد على حل الوضع في أقرب وقت ممكن".
وشدد على أن "الصين تعارض بشدة القوى الخارجية التي تخلق بشكل مصطنع اضطرابات اجتماعية وتحرض على العنف في البلاد".