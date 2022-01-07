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الخارجية الصينية: بكين تعارض أي قوى خارجية تحرض على العنف في كازاخستان
الخارجية الصينية: بكين تعارض أي قوى خارجية تحرض على العنف في كازاخستان
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة أي قوى خارجية تحرض على العنف وتثير اضطرابات اجتماعية في كازاخستان. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T09:26+0000
2022-01-07T09:26+0000
العالم
كازاخستان
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بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي: "لفت الجانب الصيني الانتباه إلى أن السلطات الكازاخستانية تتخذ عددا من الإجراءات لمكافحة تفشي الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.وأضاف: "تدعم الصين كل الجهود لمساعدة سلطات البلاد على حل الوضع في أقرب وقت ممكن".وشدد على أن "الصين تعارض بشدة القوى الخارجية التي تخلق بشكل مصطنع اضطرابات اجتماعية وتحرض على العنف في البلاد".
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العالم, كازاخستان

الخارجية الصينية: بكين تعارض أي قوى خارجية تحرض على العنف في كازاخستان

09:26 GMT 07.01.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعارض بشدة أي قوى خارجية تحرض على العنف وتثير اضطرابات اجتماعية في كازاخستان.
بكين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي: "لفت الجانب الصيني الانتباه إلى أن السلطات الكازاخستانية تتخذ عددا من الإجراءات لمكافحة تفشي الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "تدعم الصين كل الجهود لمساعدة سلطات البلاد على حل الوضع في أقرب وقت ممكن".

وشدد على أن "الصين تعارض بشدة القوى الخارجية التي تخلق بشكل مصطنع اضطرابات اجتماعية وتحرض على العنف في البلاد".
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