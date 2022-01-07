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الدفاع الروسية: شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخستاني ويطلع بوتين على الوضع العسكري باستمرار
الدفاع الروسية: شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخستاني ويطلع بوتين على الوضع العسكري باستمرار
أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T14:18+0000
2022-01-07T14:18+0000
روسيا
كازاخستان
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يحافظ وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، على اتصال عمل مستمر مع وزير دفاع كازاخستان".وفي السياق، قال المكتب الصحفي للوزارة في بيان إن "وزير الدفاع الروسي يتواصل عبر قنوات اتصال مغلقة، مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وزراء دفاع بيلاروسيا، وأرمينيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، بشأن نقل وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسييرها في كازاخستان".وأشار البيان إلى أنه "في جميع القضايا التي تمت مناقشتها والمتعلقة بنقل قوات حفظ السلام وعملية حفظ السلام في كازاخستان، تم التوصل إلى اتفاق مع الزملاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".من جانب آخر، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الوزير شويغو يقدم باستمرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير حول تنفيذ المهام منذ بدء عمليات قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
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روسيا, كازاخستان

الدفاع الروسية: شويغو على اتصال دائم مع نظيره الكازاخستاني ويطلع بوتين على الوضع العسكري باستمرار

14:18 GMT 07.01.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على اتصال دائم مع وزير الدفاع الكازاخستاني.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "يحافظ وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، على اتصال عمل مستمر مع وزير دفاع كازاخستان".
وفي السياق، قال المكتب الصحفي للوزارة في بيان إن "وزير الدفاع الروسي يتواصل عبر قنوات اتصال مغلقة، مع نظرائه من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وزراء دفاع بيلاروسيا، وأرمينيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، بشأن نقل وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتسييرها في كازاخستان".
وأشار البيان إلى أنه "في جميع القضايا التي تمت مناقشتها والمتعلقة بنقل قوات حفظ السلام وعملية حفظ السلام في كازاخستان، تم التوصل إلى اتفاق مع الزملاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
من جانب آخر، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الوزير شويغو يقدم باستمرار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير حول تنفيذ المهام منذ بدء عمليات قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
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