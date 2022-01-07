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السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكوفيد-19
السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكوفيد-19
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T10:08+0000
2022-01-07T10:08+0000
فيروس كورونا
السعودية
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وذكرت الصحة السعودية، في بيان، أنه تم "تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 572225 حالة"، مشيرة إلى أنه تم "تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة".ونوهت بأنه تم "تسجيل 817 حالة تعاف من الفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 544978 حالة".وشهدت السعودية، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً حادًا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ تموز/يوليو 2020، إبان ذروة الجائحة، مما دعا السلطات إلى إعادة بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية في تلك الفترة بهدف منع تفشي الفيروس.وأعادت السعودية إلزام ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، نهاية الأسبوع الماضي.وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل قد توقع قبل يومين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ظهور فيروس أوميكرون سريع الانتشار على أراضي المملكة.
السعودية
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فيروس كورونا, السعودية

السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكوفيد-19

10:08 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
مستشفى في السعودية - كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الصحة السعودية، في بيان، أنه تم "تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 572225 حالة"، مشيرة إلى أنه تم "تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة".
ونوهت بأنه تم "تسجيل 817 حالة تعاف من الفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 544978 حالة".

وشهدت السعودية، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً حادًا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ تموز/يوليو 2020، إبان ذروة الجائحة، مما دعا السلطات إلى إعادة بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية في تلك الفترة بهدف منع تفشي الفيروس.

وأعادت السعودية إلزام ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، نهاية الأسبوع الماضي.

وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل قد توقع قبل يومين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ظهور فيروس أوميكرون سريع الانتشار على أراضي المملكة.
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