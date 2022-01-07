السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بكوفيد-19
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEمستشفى في السعودية - كورونا
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الصحة السعودية، في بيان، أنه تم "تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 572225 حالة"، مشيرة إلى أنه تم "تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة".
#الصحة تعلن عن تسجيل (3575) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (817) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (544,978) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Qw4mZSgSxV— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 7, 2022
ونوهت بأنه تم "تسجيل 817 حالة تعاف من الفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 544978 حالة".
وشهدت السعودية، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً حادًا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ تموز/يوليو 2020، إبان ذروة الجائحة، مما دعا السلطات إلى إعادة بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية في تلك الفترة بهدف منع تفشي الفيروس.
وأعادت السعودية إلزام ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، نهاية الأسبوع الماضي.
وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل قد توقع قبل يومين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ظهور فيروس أوميكرون سريع الانتشار على أراضي المملكة.
وشهدت السعودية، في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً حادًا في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وهي الأرقام التي تعد الأعلى منذ تموز/يوليو 2020، إبان ذروة الجائحة، مما دعا السلطات إلى إعادة بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية في تلك الفترة بهدف منع تفشي الفيروس.
وأعادت السعودية إلزام ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، نهاية الأسبوع الماضي.
وكان وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل قد توقع قبل يومين ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ظهور فيروس أوميكرون سريع الانتشار على أراضي المملكة.