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اندلاع حريق هائل في خزان وقود جنوبي لبنان... فيديو
اندلاع حريق هائل في خزان وقود جنوبي لبنان... فيديو
اندلع حريق هائل، مساء اليوم الجمعة، في أحد خزانات المازوت في بلدة كفررمان جنوبي لبنان. 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T20:50+0000
2022-01-07T20:50+0000
حريق
الجنوب اللبناني
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وتظهر الصور الأولية التي تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من مكان وجود الخزان.وأفاد شاهد عيان من أهالي كفررمان لـ "سبوتنيك" بأنهم شاهدوا لهيب النار يرتفع من مكان اشتعال الخزان، الذي يقع على مقربة من مبنى بلدية البلدة.وهرع الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الأهلية المحلية إلى مكان الحريق لإخمادة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحريق الذي خلف خسائر مادية، ولم تعرف أسبابه بعد.
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حريق, الجنوب اللبناني

اندلاع حريق هائل في خزان وقود جنوبي لبنان... فيديو

20:50 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / Mahmoud Zayyat حريق يشتعل في صهريج الوقود في الزهراني، ميناء صيدا جنوبي لبنان، 11 أكتوبر 2021
 حريق يشتعل في صهريج الوقود في الزهراني، ميناء صيدا جنوبي لبنان، 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / Mahmoud Zayyat
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اندلع حريق هائل، مساء اليوم الجمعة، في أحد خزانات المازوت في بلدة كفررمان جنوبي لبنان.
وتظهر الصور الأولية التي تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من مكان وجود الخزان.
وأفاد شاهد عيان من أهالي كفررمان لـ "سبوتنيك" بأنهم شاهدوا لهيب النار يرتفع من مكان اشتعال الخزان، الذي يقع على مقربة من مبنى بلدية البلدة.
وهرع الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الأهلية المحلية إلى مكان الحريق لإخمادة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحريق الذي خلف خسائر مادية، ولم تعرف أسبابه بعد.
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