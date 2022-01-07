اندلاع حريق هائل في خزان وقود جنوبي لبنان... فيديو

وتظهر الصور الأولية التي تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من مكان وجود الخزان.وأفاد شاهد عيان من أهالي كفررمان لـ "سبوتنيك" بأنهم شاهدوا لهيب النار يرتفع من مكان اشتعال الخزان، الذي يقع على مقربة من مبنى بلدية البلدة.وهرع الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الأهلية المحلية إلى مكان الحريق لإخمادة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحريق الذي خلف خسائر مادية، ولم تعرف أسبابه بعد.
وهرع الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الأهلية المحلية إلى مكان الحريق لإخمادة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحريق الذي خلف خسائر مادية، ولم تعرف أسبابه بعد.