توكاييف: ألما آتا تعرضت وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح

وقال توكاييف خلال كلمة موجهة للشعب الكازاخستاني: "من المهم أن نفهم سبب "غفلان" الدولة للاستعدادات السرية للهجمات الإرهابية من قبل الخلايا النائمة للمسلحين. تعرضت ألما آتا وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح".وأضاف: "تستمر عملية مكافحة الإرهاب. ولم يلق المسلحون أسلحتهم ويواصلون ارتكاب الجرائم ويستعدون لها. يجب استكمال المعركة ضدهم إلى النهاية. ومن لا يستسلم سيتم تدميره".وأوضح: "كان علينا التعامل مع مسلحين مدربين، محليين وأجانب. بالضبط مع الإرهابيين. لذلك، يجب تحييدهم".وشدد على أن أولئك الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب سيحملون "المسؤولية الجنائية الأشد صرامة".وأكد توكاييف أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد جراء أعمال الشغب تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها تدرجيا في المناطق المستقرة.ووصف توكاييف الاقتراحات من الخارج للتفاوض مع الإرهابيين بالغبية: وقال:وأكد أن الإرهابيين يواصلون تدمير ممتلكات البلاد واستخدام الأسلحة ضد المواطنين.وشكر رئيس كازاخستان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على الاستجابة السريعة لمناشدته بشأن قوات حفظ السلام.
أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، أن ألما آتا تعرضت وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح؛ مشدداً على أن العملية ضد الإرهاب في كازاخستان ستستمر حتى القضاء عليهم.
وقال توكاييف خلال كلمة موجهة للشعب الكازاخستاني: "من المهم أن نفهم سبب "غفلان" الدولة للاستعدادات السرية للهجمات الإرهابية من قبل الخلايا النائمة للمسلحين. تعرضت ألما آتا وحدها للهجوم من قبل 20 ألف مسلح".
وأضاف: "تستمر عملية مكافحة الإرهاب. ولم يلق المسلحون أسلحتهم ويواصلون ارتكاب الجرائم ويستعدون لها. يجب استكمال المعركة ضدهم إلى النهاية. ومن لا يستسلم سيتم تدميره".
وأوضح: "كان علينا التعامل مع مسلحين مدربين، محليين وأجانب. بالضبط مع الإرهابيين. لذلك، يجب تحييدهم".
وشدد على أن أولئك الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب سيحملون "المسؤولية الجنائية الأشد صرامة".
وأكد توكاييف أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد جراء أعمال الشغب تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أنه سيتم رفعها تدرجيا في المناطق المستقرة.
ووصف توكاييف الاقتراحات من الخارج للتفاوض مع الإرهابيين بالغبية: وقال:
يتم توجيه دعوات من الخارج إلى الأطراف للتفاوض من أجل حل سلمي للمشاكل. يا له من غباء، أي مفاوضات يمكن أن ترى النور مع المجرمين والقتلة.
وأكد أن الإرهابيين يواصلون تدمير ممتلكات البلاد واستخدام الأسلحة ضد المواطنين.
وشكر رئيس كازاخستان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على الاستجابة السريعة لمناشدته بشأن قوات حفظ السلام.