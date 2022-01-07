https://arabic.sputniknews.com/20220107/خبراء-يحذرون-من-ملعقة-يروج-أنها-صيدلية-كاملة-تعالج-هشاشة-العظام-لطفلك-1055064875.html

خبراء يحذرون من ملعقة يروج أنها "صيدلية كاملة" تعالج هشاشة العظام لطفلك

خبراء يحذرون من ملعقة يروج أنها "صيدلية كاملة" تعالج هشاشة العظام لطفلك

حذّر خبراء في التغذية من منشورات تروج علاجا لهشاشة عظام الأطفال، لما يحتويه على نسبة كبيرة من عنصر الكالسيوم تفوق ما يوجد في الحليب. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T12:55+0000

2022-01-07T12:55+0000

2022-01-07T12:55+0000

تغذية

صحة

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ويدّعي من يروج تلك المعلومات أن السمسم "صيدلية كاملة" وأن ملعقة واحدة منه تُمد الأطفال بكمية من الكالسيوم تعادل ما يوجد في سبعة أكواب من الحليب، غير أن كثيرا من المعلومات المتداولة في هذا الشأن ليست دقيقة وقد تشكل خطرا على صحة الأطفال، وفق اختصاصيين.وقالت اختصاصية التغذية شانتال حنّا إن الأرقام التي يقدّمها المنشور ليست صحيحة، موضحة أنّ ملعقة من السمسم (أو ما يعادل 9 غرامات) تحتوي على 87.75 ميلليغرام من الكالسيوم، في حين يحتوي كوب من الحليب على 300 ميلليغرام من الكالسيوم تقريبا.من جهته قال جراح العظام في معهد كالو الفرنسي سيمون لبّس، إن "الكالسيوم موجود بنسبة لا بأس بها في السمسم، لكنّ السمسم بحدّ ذاته لا يمكن أن يشكّل العلاج لأمراض هشاشة العظام".وتابع في حديث مع وكالة "فرانس برس": "غالباً ما تُعطى علاجات للأشخاص الذين يعانون من أمراض هشاشة العظام بعد تشخيص نوع المرض وتقييم المسبّب له، فهشاشة العظام عنوان كبير لأمراض كثيرة".وشدّد على أن الكالسيوم المكمّل للعلاج "يعطى بمعدّلات محدّدة وثابتة بحسب بروتوكولات طبيّة ولا يمكن أن يقتصر على ملعقة من السمسم لا يُعرف كم ميليغراماً تحتوي".ونصح باستشارة الاختصاصيين وعدم اعتماد الوصفات التي تروّج لها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تغذية, صحة