داعية مصري يطالب وزير الأوقاف بتعميم الدعاء للرئيس السيسي على المنابر

ووفقا لما قاله الداعية المصري خالد الجندي في برنامجه "لعلهم يتفقهون"، عبر إحدى الفضائيات المصرية، فقد طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بأن يصدر أمرا بضرورة قيام خطباء المساجد بالدعاء للرئيس السيسي على المنابر في خطبة الجمعة.وقال: "الدعاء سيجعل الناس تعتاد على أن الدعاء للرئيس ليس عيبًا، أو منقصة، أو نفاقًا، أو تطبيلًا أو يسبب العار".وشدد الجندي الذي يشغل عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر، على أن "الناس يجب عليهم أن يعلموا أن الدعاء لرئيس الجمهورية من آداب الإسلام، والعقل، والاتزان"، حسب تعبيره.ومخاطبا الوزير، قال الجندي: "يا سيادة الوزير علينا تثمين كل عمل صالح، فندعو له في الأعمال الصالحة، وندعو له بالهداية والبطانة الصالحة"، مردفا: "لعن الله قومًا ضاع الحق من بينهم"، على حد قوله.وأوضح الجندي أنه احتفل مع المسيحيين المصريين بالعيد أمس الخميس، ودعا للرئيس السيسي، وردد الجميع خلفه.وقال: "من ضمن أعيادنا وأنا شخصيا احتفلت بها مع شعبنا الكريم هو العيد اللى حصل إمبارح لما دعيت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه ويكرمه ويحشرنا معه في الجنة إن شاء الله".وأضاف: "مش قادر أقولكم خجلان من كرمكم قد إيه أنا كنت في منتهى السعادة، كلهم بيشاركونا في الدعاء للرئيس ورسائل حب تقدر تعرف قد إيه الرئيس محبوب وسط الشعب، وإزاى علمنا فضيلة احترام الطفل والضعيف والمرأة وأصحاب الهمم".
طالب أحد الدعاة المصريين البارزين وزير الأوقاف المصري بأن يعمم الأمر للخطباء بضرورة الدعاء للرئيس السيسي على المنابر.
ووفقا لما قاله الداعية المصري خالد الجندي في برنامجه "لعلهم يتفقهون"، عبر إحدى الفضائيات المصرية، فقد طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بأن يصدر أمرا بضرورة قيام خطباء المساجد بالدعاء للرئيس السيسي على المنابر في خطبة الجمعة.
وقال: "الدعاء سيجعل الناس تعتاد على أن الدعاء للرئيس ليس عيبًا، أو منقصة، أو نفاقًا، أو تطبيلًا أو يسبب العار".
وشدد الجندي الذي يشغل عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر، على أن "الناس يجب عليهم أن يعلموا أن الدعاء لرئيس الجمهورية من آداب الإسلام، والعقل، والاتزان"، حسب تعبيره.
ومخاطبا الوزير، قال الجندي: "يا سيادة الوزير علينا تثمين كل عمل صالح، فندعو له في الأعمال الصالحة، وندعو له بالهداية والبطانة الصالحة"، مردفا: "لعن الله قومًا ضاع الحق من بينهم"، على حد قوله.
وأوضح الجندي أنه احتفل مع المسيحيين المصريين بالعيد أمس الخميس، ودعا للرئيس السيسي، وردد الجميع خلفه.
وقال: "من ضمن أعيادنا وأنا شخصيا احتفلت بها مع شعبنا الكريم هو العيد اللى حصل إمبارح لما دعيت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه ويكرمه ويحشرنا معه في الجنة إن شاء الله".
وأضاف: "مش قادر أقولكم خجلان من كرمكم قد إيه أنا كنت في منتهى السعادة، كلهم بيشاركونا في الدعاء للرئيس ورسائل حب تقدر تعرف قد إيه الرئيس محبوب وسط الشعب، وإزاى علمنا فضيلة احترام الطفل والضعيف والمرأة وأصحاب الهمم".