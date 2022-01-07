سجن 6 ضباط شرطة في فرنسا بسبب مصري

وأصدرت محكمة بوبينييه الفرنسية، الأحكام بعد إدانة الشرطيين، بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري عند توقيفه في أبريل/ نيسان 2020، بحسب صحيفة "فرانس بليو".وقضت المحكمة بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي كان قد قال: "ماعز صغير كهذا، لا يسبح"، وذلك في إشارة إلى المصري الذي كان قد أوقفه، عقب إلقائه بنفسه في نهر السين.كما صدر حكم بالسجن لـ4 من آخرين لمدة 12 شهرا، من بينها 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا.وتم الحكم على شرطية سادسة بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لاتهامها بعدم منع العنف.يشار إلى أن الأحكام التي صدرت من المحمكة، أشد من الأحكام التي أيدها النائب العالم، والذي أيد فقط تهمة الإهانات مطالبا بعقوبة واحدة، ولم يؤيد تهمة العنف.يشار إلى أنه في 26 أبريل 2020، ألقت الشرطة الفرنسية في منطقة باريس، القبض على مصري، 29 عاما، المشتبه في سرقته معدات من موقع بناء "والذي حاول الفرار بإلقاء نفسه في نهر السين"، بحسب الشرطة.وقال أحد عناصر الشرطة فور خروج الشاب من النهر: "ماعز صغير كهذا، لا يسبح"، وفق مقطع فيديو التقطه أحد السكان ونشر على الشبكات الاجتماعية.وتضمن المقطع صوت شخص يضحك وهو يقول: "إنه يغرق، كان يجب أن تعلق كرة على قدمه"، إلا أن الشاب المصري أكد بعد انتشار المقطع أنه كان يغرق قائلا: "كنت سأموت".وأضاف الشاب أنه فور وصوله إلى الضفة قام الضباط جميعا بضربه، "واستمروا في عنفهم على طول الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة".