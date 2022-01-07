سعد الحريري يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحريري، فقد "أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح فخامة الرئيس بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني".وأضاف البيان: "وقد أبلغ الرئيس الحريري فخامته اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية".وكان الحريري قد أعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية في شهر يونيو 2021، بعد عدم تمكنه من الاتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فيما يخص التعديلات التي طلبها الأخير وهي "تسمية الوزراء المسيحيين".لينجح نجيب ميقاتي من بعد الحريري بتشكيل حكومة "معا للإنقاذ" في سبتمبر 2021،وهي حكومة لم تصمد طويلا أمام التناحر السياسي، فأصابها الشلل بعد خلافا بين الأفرقاء السياسيين حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
اعتذر زعيم تيار المستقبل اللبناني، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، اليوم الجمعة، عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون للوصول إلى حلول للأزمات التي يعانيها لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحريري، فقد "أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح فخامة الرئيس بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني".
وقد أبلغ الرئيس الحريري فخامته اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية. (٢/٢)