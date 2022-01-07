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https://arabic.sputniknews.com/20220107/سعد-الحريري-يعتذر-عن-المشاركة-في-الحوار-الوطني-الذي-دعا-إليه-الرئيس-اللبناني-1055064726.html
سعد الحريري يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني
سعد الحريري يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني
اعتذر زعيم تيار المستقبل اللبناني، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، اليوم الجمعة، عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون للوصول... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T12:48+0000
2022-01-07T13:02+0000
العالم العربي
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وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحريري، فقد "أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح فخامة الرئيس بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني".وأضاف البيان: "وقد أبلغ الرئيس الحريري فخامته اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية".وكان الحريري قد أعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية في شهر يونيو 2021، بعد عدم تمكنه من الاتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فيما يخص التعديلات التي طلبها الأخير وهي "تسمية الوزراء المسيحيين".لينجح نجيب ميقاتي من بعد الحريري بتشكيل حكومة "معا للإنقاذ" في سبتمبر 2021،وهي حكومة لم تصمد طويلا أمام التناحر السياسي، فأصابها الشلل بعد خلافا بين الأفرقاء السياسيين حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
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العالم العربي

سعد الحريري يعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني

12:48 GMT 07.01.2022 (تم التحديث: 13:02 GMT 07.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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اعتذر زعيم تيار المستقبل اللبناني، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، اليوم الجمعة، عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال عون للوصول إلى حلول للأزمات التي يعانيها لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للحريري، فقد "أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بفخامة الرئيس العماد ميشال عون، إثر اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح فخامة الرئيس بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني".
وأضاف البيان: "وقد أبلغ الرئيس الحريري فخامته اعتذاره عن عدم المشاركة لأن أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية".
وكان الحريري قد أعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية في شهر يونيو 2021، بعد عدم تمكنه من الاتفاق مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون فيما يخص التعديلات التي طلبها الأخير وهي "تسمية الوزراء المسيحيين".
لينجح نجيب ميقاتي من بعد الحريري بتشكيل حكومة "معا للإنقاذ" في سبتمبر 2021،
وهي حكومة لم تصمد طويلا أمام التناحر السياسي، فأصابها الشلل بعد خلافا بين الأفرقاء السياسيين حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
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