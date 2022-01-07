https://arabic.sputniknews.com/20220107/سيئول-وطهران-تتفقان-على-الإفراج-الفوري-عن-الأموال-الإيرانية-المجمدة-1055063534.html

سيئول وطهران تتفقان على الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة

سيئول وطهران تتفقان على الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن توصل طهران وسيئول إلى اتفاق بشأن الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T12:22+0000

2022-01-07T12:22+0000

2022-01-07T12:22+0000

عالم

إيران

كوريا الجنوبية

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وأفادت وكالة فارس، اليوم الجمعة، بأن مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كان، قد التقى بنظيره الإيراني علي باقري كني، في فيينا، وأكدا أن الجانبين أجريا مباحثات صريحة وبناءة حول العلاقات الإيرانية الكورية.وذكرت وزارة خارجية الكورية الجنوبية أنها اتفقت مع الجانب الإيراني على الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة، كما بحثا إجراء محادثات على مستوى العمل بين خبراء الجانبين، من أجل مناقشة القضايا الفنية المتعلقة بتحويل تلك الأصول المجمدة.ويشار إلى أن علي باقري كني قد شدد خلال اللقاء أنه على كوريا الجنوبية العمل على الإفراج عن أصول بلاده المجمدة في سيئول، بمنأى عما تتمخض عنه مباحثات فيينا، مضيفا أن الحظر الأمريكي الأحادي لا يبرر السلوك الكوري في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران.وعقد اللقاء الإيراني الكوري الجنوبي في إطار المناقشات الثنائية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.وكانت مليارات من الأصول الإيرانية قد تم تجميدها في أعقاب فرض الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات ضد طهران في السنوات الأخيرة.وقد اختلفت التقديرات حول الأموال والأصول المجمدة لإيران لدى بعض الدول، ومنها مثلا العراق، حيث تتحدث مصادر عراقية عن أقل من ملياري دولار، فيما يؤكد البنك المركزي الإيراني أن إجمالي ديون العراق لإيران يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.كذلك فإن إيران تؤكد أن لها لدى الهند 7 مليارات دولار، وأيضا كوريا الجنوبية، حيث تختلف التقديرات من 6 إلى 9 مليارات دولار محتجزة لإيران لديها.** تابع المزيد من أخبار العالم الآن على سبوتنيك

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