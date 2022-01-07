https://arabic.sputniknews.com/20220107/صحيفة-ثلاث-مناطق-ساخنة-يمكن-أن-تندلع-فيها-الحرب-هذا-العام-1055063428.html

صحيفة: ثلاث مناطق ساخنة يمكن أن تندلع فيها الحرب هذا العام

صحيفة: ثلاث مناطق ساخنة يمكن أن تندلع فيها الحرب هذا العام

لا تزال القوى الرائدة في كوكبنا ترى أن استخدام القوة مقبول لحل بعض القضايا والمشاكل، ويمكن قول هذا على الأقل عن الولايات المتحدة والصين وروسيا. 07.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-07T12:19+0000

2022-01-07T12:19+0000

2022-01-07T12:19+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049207797_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75d894cbd2f3beb6ca1fcf4126bd9384.jpg

وأشار مقال في صحيفة "لو موند" الفرنسية، إلى أن الاستثناء الوحيد هو الاتحاد الأوروبي الذي يفضل طرق التسوية السلمية، ليس بسبب سياسته السلمية، ولكن فقط بسبب نقص القدرات العسكرية.وحددت الصحافة الفرنسية النقاط الساخنة على هذا الكوكب، حيث يمكن أن تندلع حرب هذا العام، مشيرة إلى أن نزاعا مسلحا من المرجح أن يبدأ في أوكرانيا أو تايوان أو إيران.كما يعتقد كاتب المقال أن أكبر تهديد للسلام في أوروبا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يسعى إلى استعادة مجال النفوذ الذي كان للاتحاد السوفييتي قبل انهياره، مضيفا أن الكرملين يعد الأرضية لهجوم على أوكرانيا والتبعية الكاملة لهذا البلد، وفق تعبيره.وأشار المقال إلى أن بكين لديها الخطط نفسها فيما يتعلق بتايوان، وإذا بدأ غزو الجزيرة، فمن غير المرجح أن تُترك الولايات المتحدة على الهامش وهو ما قد يشغل حربا في المنطقة.وأدرجت إيران في القائمة بسبب نشاطها في تطوير برنامج نووي، إذ أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه بسبب المخاوف من تلقي طهران لقنبلة ذرية، قد تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة استباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاع مسلح يمكن أن "يشعل النار" في الشرق الأوسط بأكمله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم