قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع عناصر إنفاذ القانون الكازاخستانية تسيطر على مطار ألما آتا

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألماتي تحت السيطرة الكاملة".كما أضافت وزارة الدفاع أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في ألما آتا وغيرها من المرافق المهمة "يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في المدينة والمرافق المهمة الأخرى".هذا واعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 70 مسلحا كانوا قد هاجموا المباني الإدارية، بالإضافة إلى 30 لصا، بحسب ما ذكرت سبوتنيك كازاخستان نقلاً عن الشرطة.ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" على قناتها في تليغرام إن "أكثر من 70 مسلحا هاجموا المباني الإدارية وأكثر من 30 لصًا تم اعتقالهم في ألما آتا".وكانت السلطات الكازاخستانية، قد فرضت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في كافة أنحاء البلاد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألما آتا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألماتي تحت السيطرة الكاملة".
كما أضافت وزارة الدفاع أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في ألما آتا وغيرها من المرافق المهمة "يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة في المدينة والمرافق المهمة الأخرى".
هذا واعتقلت الشرطة في مدينة ألما آتا الكازاخستانية، أكثر من 70 مسلحا كانوا قد هاجموا المباني الإدارية، بالإضافة إلى 30 لصا، بحسب ما ذكرت سبوتنيك كازاخستان نقلاً عن الشرطة.
ونقلت "سبوتنيك كازاخستان" على قناتها في تليغرام إن "أكثر من 70 مسلحا هاجموا المباني الإدارية وأكثر من 30 لصًا تم اعتقالهم في ألما آتا".
وكانت السلطات الكازاخستانية، قد فرضت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في كافة أنحاء البلاد.