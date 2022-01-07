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https://arabic.sputniknews.com/20220107/لنجعل-شتاءهم-دافئا-إطلاق-حملة-لجمع-10-ملايين-دولار-لتدفئة-اللاجئين-1055073281.html
"لنجعل شتاءهم دافئا"... إطلاق حملة لجمع 10 ملايين دولار لتدفئة اللاجئين
"لنجعل شتاءهم دافئا"... إطلاق حملة لجمع 10 ملايين دولار لتدفئة اللاجئين
كشف الناشط الكويتي حسن سليمان الشهير بـ"أبو فلة"، اليوم الجمعة، عن إطلاقه حملة خيرية لجمع 10 ملايين دولار، من داخل غرفة زجاجية أسفل برج خليفة، لمساعدة ودعم... 07.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-07T16:20+0000
2022-01-07T16:20+0000
مجتمع
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ونشر "أبو فلة" صورا ومقاطع فيديو للغرفة الزجاجية التي سيدخلها دون مغادرة حتى يجمع كامل المبلغ، في مبادرته التي أطلقها بالتعاون مع حملة "أجمل شتاء في العالم" في دولة الإمارات، لتوفير الدفء لمئات آلاف المحتاجين في العالم العربي وأفريقيا.وشرح الناشط الكويتي تفاصيل مبادرته التي حملت عنوان ”لنجعل شتاءهم دافئا"، قائلاً إنهم "أقاموا الغرفة الزجاجية التي سيجلس فيها ويبث حملته من داخلها ولن يغادرها حتى يجمع المبلغ كاملاً، وسيكون الاحتفال بإتمام إنجاز هذا المبلغ في برج خليفة".وأكد أن المبادرة ستكون بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وجهات أخرى، لجمع هذا المبلغ الضخم لإعانة المحتاجين واللاجئين الذين يعانون من ظروف صعبة وحرمان أبسط مقومات الحياة ومنها وسائل التدفئة، حيث تستهدف هذه الحملة تدفئة 100 ألف أسرة، وهي أكبر حملة يطلقها المشهور الكويتي.وأشار أبو فلة إلى أنه "لا يعلم كم من الوقت يحتاج لجمع هذا المبلغ إلا أنه لن يخرج حتى جمعه لإنجاح هذه المبادرة الخيرية".
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مجتمع

"لنجعل شتاءهم دافئا"... إطلاق حملة لجمع 10 ملايين دولار لتدفئة اللاجئين

16:20 GMT 07.01.2022
© AFP 2021 / BULENT KILICأطفال سوريا
أطفال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / BULENT KILIC
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كشف الناشط الكويتي حسن سليمان الشهير بـ"أبو فلة"، اليوم الجمعة، عن إطلاقه حملة خيرية لجمع 10 ملايين دولار، من داخل غرفة زجاجية أسفل برج خليفة، لمساعدة ودعم المحتاجين واللاجئين لمواجهة برد الشتاء.
ونشر "أبو فلة" صورا ومقاطع فيديو للغرفة الزجاجية التي سيدخلها دون مغادرة حتى يجمع كامل المبلغ، في مبادرته التي أطلقها بالتعاون مع حملة "أجمل شتاء في العالم" في دولة الإمارات، لتوفير الدفء لمئات آلاف المحتاجين في العالم العربي وأفريقيا.
وشرح الناشط الكويتي تفاصيل مبادرته التي حملت عنوان ”لنجعل شتاءهم دافئا"، قائلاً إنهم "أقاموا الغرفة الزجاجية التي سيجلس فيها ويبث حملته من داخلها ولن يغادرها حتى يجمع المبلغ كاملاً، وسيكون الاحتفال بإتمام إنجاز هذا المبلغ في برج خليفة".
وأكد أن المبادرة ستكون بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وجهات أخرى، لجمع هذا المبلغ الضخم لإعانة المحتاجين واللاجئين الذين يعانون من ظروف صعبة وحرمان أبسط مقومات الحياة ومنها وسائل التدفئة، حيث تستهدف هذه الحملة تدفئة 100 ألف أسرة، وهي أكبر حملة يطلقها المشهور الكويتي.
وأشار أبو فلة إلى أنه "لا يعلم كم من الوقت يحتاج لجمع هذا المبلغ إلا أنه لن يخرج حتى جمعه لإنجاح هذه المبادرة الخيرية".
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