الأرصاد المصرية تحذر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد غطاء كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة علي جميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد ومناطق من محافظات شمال البلاد نهار، بحسب ما نقل موقع "بوابة أخبار اليوم".ولفت الهيئة إلى أنه وفقاً للتوقعات ولما توضحه خرائط الطقس من المتوقع سقوط أمطار بداية من غدا حتي صباح الإثنين علي مناطق متفرقة من محافظات الصعيد ويمتد تأثير الأمطار إلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأحد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ليعود الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الأحد.
وتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد غطاء كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة علي جميع محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد ومناطق من محافظات شمال البلاد نهار، بحسب ما نقل موقع "بوابة أخبار اليوم".
ولفت الهيئة إلى أنه وفقاً للتوقعات ولما توضحه خرائط الطقس من المتوقع سقوط أمطار بداية من غدا حتي صباح الإثنين علي مناطق متفرقة من محافظات الصعيد ويمتد تأثير الأمطار إلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الأحد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ليعود الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
ولفتت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.