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الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من الأراضي المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من الأراضي المصرية
أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات كانت قادمة من الأراضي المصرية وبصدد الدخول إلى إسرائيل. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T09:29+0000
2022-01-08T09:29+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقل موقع "I24" عن الجيش الإسرائيلي، قوله بأن قواته تمكنت من إحباط محاولة التهريب، كما تم تحديد عدد من المشتبه بهم يحاولون تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى إسرائيل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أحبط عملية تهريب مخدرات على حدوده مع جمهورية مصر العربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر".وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية حدوده، قائلا: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة".&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم.
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أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب شحنة مخدرات كبيرة قادمة من الأراضي المصرية

09:29 GMT 08.01.2022
© AFP 2021 / Jack Guezالجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / Jack Guez
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أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات كانت قادمة من الأراضي المصرية وبصدد الدخول إلى إسرائيل.
ونقل موقع "I24" عن الجيش الإسرائيلي، قوله بأن قواته تمكنت من إحباط محاولة التهريب، كما تم تحديد عدد من المشتبه بهم يحاولون تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى إسرائيل.
وأضاف بيان للجيش أن "قوات الجيش الإسرائيلي ضبطت حوالي 100 كيلوغرام من المخدرات التي تم نقلها إلى الشرطة"، فيما لم يكشف البيان نوع المخدرات التي تم ضبطها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أحبط عملية تهريب مخدرات على حدوده مع جمهورية مصر العربية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أحبطت قواتنا عملية تهريب مخدرات بقيمة ملايين الشواكل على الحدود مع مصر".
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية حدوده، قائلا: "ستواصل قوات جيش الدفاع العمل لحماية حدود الدولة على مدار الساعة".
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار إسرائيل اليوم.
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