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https://arabic.sputniknews.com/20220108/الخطوط-الجوية-الروسية-تعلق-الرحلات-إلى-كازاخستان-مؤقتا-1055115181.html
الخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا
الخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا
أوقفت شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) مؤقتا بيع تذاكر الطيران إلى كازاخستان، كما أطالت أمد إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المدن الكازاخستانية وسط الوضع غير... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T22:16+0000
2022-01-08T22:33+0000
تعليق الرحلات الجوية
كازاخستان
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وقالت شركة الطيران الروسية في بيان، مساء اليوم السبت، إن رحلات الخطوط الجوية الروسية المنتظمة من روسيا إلى جميع المدن في كازاخستان ستلغى حتى الاثنين 10 يناير/كانون الثاني، بينما سيتم إلغاء الرحلات الجوية القادمة من كازاخستان حتى الثلاثاء، الحادي عشر من نفس الشهر.ركانت تقارير رسمية كازاخستانية، قالت اليوم، إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 4404 أشخاص في كازاخستان، من بينهم أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.نفذت قوات الأمن الكازاخستانية عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تحولت احتجاجات حاشدة على أسعار الوقود إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220108/اعتقال-أكثر-من-4400-شخص-في-كازاخستان-بينهم-أجانب-1055115055.html
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تعليق الرحلات الجوية, كازاخستان

الخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا

22:16 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 22:33 GMT 08.01.2022)
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أوقفت شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) مؤقتا بيع تذاكر الطيران إلى كازاخستان، كما أطالت أمد إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المدن الكازاخستانية وسط الوضع غير المستقر في البلاد.
وقالت شركة الطيران الروسية في بيان، مساء اليوم السبت، إن رحلات الخطوط الجوية الروسية المنتظمة من روسيا إلى جميع المدن في كازاخستان ستلغى حتى الاثنين 10 يناير/كانون الثاني، بينما سيتم إلغاء الرحلات الجوية القادمة من كازاخستان حتى الثلاثاء، الحادي عشر من نفس الشهر.ر
بالإضافة إلى ذلك، لن تبيع الخطوط الجوية الروسية تذاكر رحلاتها من روسيا إلى كازاخستان حتى 20 يناير، وللرحلات الجوية القادمة من كازاخستان حتى الحادي والعشرين من نفس الشهر.
كانت تقارير رسمية كازاخستانية، قالت اليوم، إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 4404 أشخاص في كازاخستان، من بينهم أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل يناير.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
اعتقال أكثر من 4400 شخص في كازاخستان بينهم أجانب
22:08 GMT
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
نفذت قوات الأمن الكازاخستانية عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تحولت احتجاجات حاشدة على أسعار الوقود إلى أعمال عنف هذا الأسبوع.

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22:16 GMTالخطوط الجوية الروسية تعلق الرحلات إلى كازاخستان مؤقتا
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