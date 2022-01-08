تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220108/السمك-الأحمر-وجبة-العشاء-المهمة-جدا-1055084036.html
السمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا
السمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا
الأسماك الحمراء، بسبب الدهون الصحية، تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتقوية جدران الأوعية الدموية وتسوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن بعض الناس يكونون أفضل حالًا في... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T05:56+0000
2022-01-08T05:56+0000
2022-01-08T05:56+0000
مجتمع
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104471/97/1044719710_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_8d120d1831fc1b9475c32a05756b2504.jpg
ووفقا لاختصاصية التغذية ألينا ستيبانوفا، يجب إدخال المنتج بعناية في النظام الغذائي الخاص بالأشخاص الذين لديهم مشاكل الكبد والمرارة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "من المهم أيضًا اختيار السمك الأحمر المناسب. إذا كان المنتج شاحب اللون، فقد يشير ذلك إلى فساده. إذا كان لامعًا جدًا ، فربما يحتوي على أصباغ".وأوصت الاختصاصية بعدم قلي السمك للحفاظ على العناصر الغذائية، والاستعاضة عن ذلك بطبخه بالماء المغلي أو التبخير.وبرأيها، فإن السمك الأحمر رائع لوجبة العشاء كبروتين سهل الهضم، مشيرة إلى أن السمك الأحمر غني بفيتامين (هـ) الذي يحسن الرؤية، ويساعد على النوم الجيد، نظرا لاحتوائه مادة التربتوفان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104471/97/1044719710_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_cd67defcfef088fb595df776811d25b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, صحة
السمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا
الأسماك الحمراء، بسبب الدهون الصحية، تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتقوية جدران الأوعية الدموية وتسوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن بعض الناس يكونون أفضل حالًا في حال عدم تناولها.
ووفقا لاختصاصية التغذية ألينا ستيبانوفا، يجب إدخال المنتج بعناية في النظام الغذائي الخاص بالأشخاص الذين لديهم مشاكل الكبد والمرارة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "من المهم أيضًا اختيار السمك الأحمر المناسب. إذا كان المنتج شاحب اللون، فقد يشير ذلك إلى فساده. إذا كان لامعًا جدًا ، فربما يحتوي على أصباغ".
وأوصت الاختصاصية بعدم قلي السمك للحفاظ على العناصر الغذائية، والاستعاضة عن ذلك بطبخه بالماء المغلي أو التبخير.
وبرأيها، فإن السمك الأحمر رائع لوجبة العشاء كبروتين سهل الهضم، مشيرة إلى أن السمك الأحمر غني بفيتامين (هـ) الذي يحسن الرؤية، ويساعد على النوم الجيد، نظرا لاحتوائه مادة التربتوفان.