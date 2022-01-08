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https://arabic.sputniknews.com/20220108/السمك-الأحمر-وجبة-العشاء-المهمة-جدا-1055084036.html
السمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا
السمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا
الأسماك الحمراء، بسبب الدهون الصحية، تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتقوية جدران الأوعية الدموية وتسوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن بعض الناس يكونون أفضل حالًا في... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T05:56+0000
2022-01-08T05:56+0000
مجتمع
صحة
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ووفقا لاختصاصية التغذية ألينا ستيبانوفا، يجب إدخال المنتج بعناية في النظام الغذائي الخاص بالأشخاص الذين لديهم مشاكل الكبد والمرارة.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "من المهم أيضًا اختيار السمك الأحمر المناسب. إذا كان المنتج شاحب اللون، فقد يشير ذلك إلى فساده. إذا كان لامعًا جدًا ، فربما يحتوي على أصباغ".وأوصت الاختصاصية بعدم قلي السمك للحفاظ على العناصر الغذائية، والاستعاضة عن ذلك بطبخه بالماء المغلي أو التبخير.وبرأيها، فإن السمك الأحمر رائع لوجبة العشاء كبروتين سهل الهضم، مشيرة إلى أن السمك الأحمر غني بفيتامين (هـ) الذي يحسن الرؤية، ويساعد على النوم الجيد، نظرا لاحتوائه مادة التربتوفان.
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مجتمع, صحة

السمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا

05:56 GMT 08.01.2022
© Depositphotos / AntonMatyukhaشريحة سمك السلمون مع الخضراوات
شريحة سمك السلمون مع الخضراوات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Depositphotos / AntonMatyukha
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الأسماك الحمراء، بسبب الدهون الصحية، تعمل على تحسين التمثيل الغذائي وتقوية جدران الأوعية الدموية وتسوية ضغط الدم، ومع ذلك، فإن بعض الناس يكونون أفضل حالًا في حال عدم تناولها.
ووفقا لاختصاصية التغذية ألينا ستيبانوفا، يجب إدخال المنتج بعناية في النظام الغذائي الخاص بالأشخاص الذين لديهم مشاكل الكبد والمرارة.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "من المهم أيضًا اختيار السمك الأحمر المناسب. إذا كان المنتج شاحب اللون، فقد يشير ذلك إلى فساده. إذا كان لامعًا جدًا ، فربما يحتوي على أصباغ".
وأوصت الاختصاصية بعدم قلي السمك للحفاظ على العناصر الغذائية، والاستعاضة عن ذلك بطبخه بالماء المغلي أو التبخير.
وبرأيها، فإن السمك الأحمر رائع لوجبة العشاء كبروتين سهل الهضم، مشيرة إلى أن السمك الأحمر غني بفيتامين (هـ) الذي يحسن الرؤية، ويساعد على النوم الجيد، نظرا لاحتوائه مادة التربتوفان.
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