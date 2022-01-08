تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220108/العلماء-يكشفون-عن-تأثيرات-خطيرة-تسببها-الإصابة-بمتحور-أوميكرون-دون-أعراض-1055093317.html
العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
تعتبر سلالة أوميكرون، التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، هي جزئيًا دون أعراض أو أعراض خفيفة، لا تتناسب أبد مع حجم الضرر والخطورة التي تسببها. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:25+0000
2022-01-08T11:25+0000
2022-01-08T11:25+0000
مجتمع
صحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7ecbda6c5e4f67797688196fefe85bb6.jpg
وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أفاد باحثون من ألمانيا أنه حتى المسار الخفيف للمرض يمكن أن يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة.ووفقا لهم، تشمل جملة أمور، كانخفاض حجم الرئة، وزيادة مقاومة مجرى الهواء، ومشاكل القلب، وانخفاض وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالخثار الوريدي في الأطراف السفلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4b177b13348e23a8d6df986fb12e8288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, صحة
العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
تعتبر سلالة أوميكرون، التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، هي جزئيًا دون أعراض أو أعراض خفيفة، لا تتناسب أبد مع حجم الضرر والخطورة التي تسببها.
وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أفاد باحثون من ألمانيا أنه حتى المسار الخفيف للمرض يمكن أن يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة.
ووفقا لهم،
تشمل جملة أمور
، كانخفاض حجم الرئة، وزيادة مقاومة مجرى الهواء، ومشاكل القلب، وانخفاض وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالخثار الوريدي في الأطراف السفلية.