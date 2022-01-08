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العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
تعتبر سلالة أوميكرون، التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، هي جزئيًا دون أعراض أو أعراض خفيفة، لا تتناسب أبد مع حجم الضرر والخطورة التي تسببها. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:25+0000
2022-01-08T11:25+0000
مجتمع
صحة
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وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أفاد باحثون من ألمانيا أنه حتى المسار الخفيف للمرض يمكن أن يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة.ووفقا لهم، تشمل جملة أمور، كانخفاض حجم الرئة، وزيادة مقاومة مجرى الهواء، ومشاكل القلب، وانخفاض وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالخثار الوريدي في الأطراف السفلية.
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مجتمع, صحة

العلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض

11:25 GMT 08.01.2022
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS
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تعتبر سلالة أوميكرون، التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم، هي جزئيًا دون أعراض أو أعراض خفيفة، لا تتناسب أبد مع حجم الضرر والخطورة التي تسببها.
وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أفاد باحثون من ألمانيا أنه حتى المسار الخفيف للمرض يمكن أن يؤدي إلى تلف أعضاء مختلفة.
ووفقا لهم، تشمل جملة أمور، كانخفاض حجم الرئة، وزيادة مقاومة مجرى الهواء، ومشاكل القلب، وانخفاض وظائف الكلى، وزيادة خطر الإصابة بالخثار الوريدي في الأطراف السفلية.
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