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https://arabic.sputniknews.com/20220108/الكرملين-بوتين-يؤيد-فكرة-توكاييف-عقد-مؤتمر-عبر-الفيديو-لقادة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1055089884.html
الكرملين: بوتين يؤيد فكرة توكاييف عقد مؤتمر عبر الفيديو لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
الكرملين: بوتين يؤيد فكرة توكاييف عقد مؤتمر عبر الفيديو لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عبر الهاتف، مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الوضع في الجمهورية، حيث أبلغ الأخير الرئيس الروسي بالتفصيل... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T09:53+0000
2022-01-08T09:53+0000
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وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين: "جرت محادثة هاتفية مطولة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف".وأضاف البيان: "أبلغ رئيس كازاخستان بوتين بالتفصيل عن الوضع الحالي في البلاد، مشيرا إلى أنه يتطور نحو الاستقرار".وأشار البيان إلى أن "توكاييف أعرب عن امتنانه للمساعدة التي قدمها الشركاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وخاصة روسيا".وتابع البيان سياقا: "وفقا لقاسم جومارت توكاييف، في المرحلة الحالية، هناك حاجة لإجراء محادثة مشتركة بين قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي هذا الصدد، يعتزم طرح مبادرة لعقد مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأيام المقبلة برئاسة جمهورية أرمينيا بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة. وقد أيد الرئيس فلاديمير بوتين هذا الاقتراح".وبحسب البيان اتفق الرئيسان أثناء مكالمتهما على البقاء على اتصال دائم.
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روسيا, العالم, كازاخستان

الكرملين: بوتين يؤيد فكرة توكاييف عقد مؤتمر عبر الفيديو لقادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

09:53 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عبر الهاتف، مع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الوضع في الجمهورية، حيث أبلغ الأخير الرئيس الروسي بالتفصيل عن الوضع في البلاد.
وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين: "جرت محادثة هاتفية مطولة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف".
وأضاف البيان: "أبلغ رئيس كازاخستان بوتين بالتفصيل عن الوضع الحالي في البلاد، مشيرا إلى أنه يتطور نحو الاستقرار".
وأشار البيان إلى أن "توكاييف أعرب عن امتنانه للمساعدة التي قدمها الشركاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي وخاصة روسيا".
وتابع البيان سياقا: "وفقا لقاسم جومارت توكاييف، في المرحلة الحالية، هناك حاجة لإجراء محادثة مشتركة بين قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي هذا الصدد، يعتزم طرح مبادرة لعقد مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأيام المقبلة برئاسة جمهورية أرمينيا بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة. وقد أيد الرئيس فلاديمير بوتين هذا الاقتراح".
وبحسب البيان اتفق الرئيسان أثناء مكالمتهما على البقاء على اتصال دائم.
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