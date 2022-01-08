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https://arabic.sputniknews.com/20220108/بعد-الحديث-عن-اختراعه-البرغر-إعلام-كوري-شمالي-والد-الزعيم-اخترع-البوريتو-1055091231.html
بعد الحديث عن اختراعه البرغر... إعلام كوري شمالي: والد الزعيم اخترع البوريتو
بعد الحديث عن اختراعه البرغر... إعلام كوري شمالي: والد الزعيم اخترع البوريتو
تناقلت وسائل إعلام كورية شمالية أن طعام البوريتو، مكسيكي الأصل، هو من اختراع الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T10:33+0000
2022-01-08T10:33+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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ووفقا لموقع جود ووردز نيوز، فقد أفادت وكالة أنباء حكومية كورية شمالية أخيرا أن كيم جونغ إيل، الذي توفي في عام 2011، هو من ابتكر المواد الغذائية المالحة الأساسية التي تسمى البوريتو "لفائف القمح".وأظهر مقطع فيديو مصاحب للقصة مواطنين من مملكة الناسك يلتهمون الطعام، قائلة إن كيم حدد طريقة تناول البوريتو، حيث طالب ان يتم تناوله مع الشاي في الشتاء، لكن القصة أثارت بعض الشكوك.مصدر إثارة الشكوك هو أن طعام البوريتو "لفائف القمح"، هو جزء من الثقافة المكسيكية، ناهيك عن أن مكوناته ليست موجودة في البيئة الكورية الشمالية أصلا.وأوضح أن "كوريا الشمالية ليس لديها حتى المكونات اللازمة لصنع البوريتو أو القدرة على تزويد المواطنين بها"، مؤكدا: "هناك نقص كامل في مكونات الطهي المختلفة مثل الحليب والجبن والتوابل".الفهم الغربي لتاريخ البوريتو، على الرغم من أنه يكتنفه القليل من الغموض والفولكلور، إلا أنه من المحتمل أنه مكسيكي النشأة قبل الاستعمار عندما قام المكسيكيون الأصليون بملء رقائق الذرة باللحم والجبن، ومع شعب بويبلو الأصلي في جنوب غرب الولايات المتحدة.يشار إلى أنه ومنذ فترة ادعت وسائل إعلام كورية شمالية أن وجبة البرغر الشهيرة هي من اختراع الزعيم كيم جونغ إيل.
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية

بعد الحديث عن اختراعه البرغر... إعلام كوري شمالي: والد الزعيم اخترع البوريتو

10:33 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Ilya Pitalevالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووالده كيم جونغ إيل
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ووالده كيم جونغ إيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تناقلت وسائل إعلام كورية شمالية أن طعام البوريتو، مكسيكي الأصل، هو من اختراع الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
ووفقا لموقع جود ووردز نيوز، فقد أفادت وكالة أنباء حكومية كورية شمالية أخيرا أن كيم جونغ إيل، الذي توفي في عام 2011، هو من ابتكر المواد الغذائية المالحة الأساسية التي تسمى البوريتو "لفائف القمح".
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وأظهر مقطع فيديو مصاحب للقصة مواطنين من مملكة الناسك يلتهمون الطعام، قائلة إن كيم حدد طريقة تناول البوريتو، حيث طالب ان يتم تناوله مع الشاي في الشتاء، لكن القصة أثارت بعض الشكوك.
مصدر إثارة الشكوك هو أن طعام البوريتو "لفائف القمح"، هو جزء من الثقافة المكسيكية، ناهيك عن أن مكوناته ليست موجودة في البيئة الكورية الشمالية أصلا.

يقول المعارض "هين سونغ لي"، وفقًا لصحيفة "واشنطن إكسيمنر": "لم أر قط بوريتو أو لفائف معروضة للبيع في كوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن "معدل تغلغل الطعام الغربي في كوريا الشمالية منخفض للغاية، حيث يوجد عدد قليل جدًا من المطاعم والمكونات الغذائية ليست متنوعة".

وأوضح أن "كوريا الشمالية ليس لديها حتى المكونات اللازمة لصنع البوريتو أو القدرة على تزويد المواطنين بها"، مؤكدا: "هناك نقص كامل في مكونات الطهي المختلفة مثل الحليب والجبن والتوابل".
الفهم الغربي لتاريخ البوريتو، على الرغم من أنه يكتنفه القليل من الغموض والفولكلور، إلا أنه من المحتمل أنه مكسيكي النشأة قبل الاستعمار عندما قام المكسيكيون الأصليون بملء رقائق الذرة باللحم والجبن، ومع شعب بويبلو الأصلي في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وظهرت كلمة "بوريتو" لأول مرة في قاموس مكسيكي في عام 1895، حيث عرفها بأنها "طعام إقليمي من غواناخواتو في الجزء الأوسط من البلاد"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".

يشار إلى أنه ومنذ فترة ادعت وسائل إعلام كورية شمالية أن وجبة البرغر الشهيرة هي من اختراع الزعيم كيم جونغ إيل.
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