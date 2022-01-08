تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/رئيس-البعثة-الأممية-في-السودان-يعلن-رسميا-إطلاق-عملية-سياسية-للخروج-من-الأزمة-1055092569.html
رئيس البعثة الأممية في السودان يعلن رسميا إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة
رئيس البعثة الأممية في السودان يعلن رسميا إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة
أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية. وأكد رئيس البعثة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:14+0000
2022-01-08T11:15+0000
العالم العربي
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530879_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_1fae518ad8ba1e4bdca54f46501b629c.jpg
وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.وقال بيان بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (يونتامس)، اليوم السبت، إن "الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة يطلق بالتشاور مع السودانيين والدوليين رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".وأوضح البيان أن "الأمم المتحدة تتولى تيسيرها وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتول لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530879_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_abcc28f8bb78069ce37467a7dd77c1c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السودان

رئيس البعثة الأممية في السودان يعلن رسميا إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة

11:14 GMT 08.01.2022 (تم التحديث: 11:15 GMT 08.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
أعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بريتس، إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة السياسية الحالية. وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
وأكد رئيس البعثة الأممية أن العملية تشمل الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
وقال بيان بعثة الأمم المتحدة إلى السودان (يونتامس)، اليوم السبت، إن "الممثل الخاص للأمين العام ورئيس البعثة يطلق بالتشاور مع السودانيين والدوليين رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية".

وأوضح البيان أن "الأمم المتحدة تتولى تيسيرها وتهدف إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتول لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".
ويشهد السودان أزمة سياسية على وقع احتجاجات متواصلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وانفراد البرهان بالسلطة، وهو ما يرفضه المحتجون الذين يطالبون بتنحي المكون العسكري عن السلطة في السودان نهائيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:59 GMTسفير أجنبي في السعودية يقوم بركوب الجمل لأول مرة في حياته... فيديو
11:52 GMTأنباء عن اختفاء القنصل الأردني في كازاخستان والخارجية ترد
11:50 GMTرئيس وزراء إثيوبيا: تيغراي منظمة خانت نفسها بطريقه ليس لها مثيل في التاريخ
11:48 GMTباشينيان يعلن تأييد اقتراح رئيس كازاخستان على فلاديمير بوتين
11:46 GMTمرشحة الرئاسة الفرنسية: ماكرون يقسم البلاد... فيديو
11:36 GMTإعلام: مقتل 56 وإصابة 30 في ضربة جوية إثيوبية على مخيم للنازحين في تيغراي
11:34 GMTالصدر يؤكد أنه لا مكان للميليشيات في العراق وأن الجميع سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية
11:32 GMTدعوات تونسية للنزول إلى الشارع للاحتجاج الجمعة المقبلة
11:29 GMTأكبر الشركات في العالم لعام 2022
11:28 GMTهيئة الأركان العامة البريطانية تعلن عن خطط لتطوير أسلحة أسرع من الصوت بسبب روسيا
11:25 GMTالعلماء يكشفون عن تأثيرات خطيرة تسببها الإصابة بمتحور "أوميكرون" دون أعراض
11:24 GMTرئيس دولة يأمر بردم "بوابة الجحيم"...حفرة تستعر باللهب...فيديو
11:23 GMTصحيفة أمريكية تنشر خريطة لـ "موقع القوات الروسية" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
11:21 GMT طاقم "إس-300" يتدرب على تدمير الأهداف الجوية في جزر الكوريل
11:19 GMTمايسترو أوج أبو زيد سفير عالمي سوري للشباب
11:17 GMTجعجع يفتح النار على نصر الله بعد تصريحاته تجاه السعودية ويتهمه بدفع لبنان إلى جهنم... فيديو
11:14 GMTرئيس البعثة الأممية في السودان يعلن رسميا إطلاق عملية سياسية للخروج من الأزمة
11:13 GMTخبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:12 GMTعباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ
11:10 GMTالقوات الجوية الروسية تنقذ مجموعة سياحية كانت عالقة في كازاخستان... فيديو