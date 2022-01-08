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https://arabic.sputniknews.com/20220108/عباس-والسيسي-يستعرضان-المستجدات-على-الساحة-الفلسطينية-في-شرم-الشيخ--1055092314.html
عباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ
عباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ
يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الأحد، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ المصرية، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقررة... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T11:12+0000
2022-01-08T11:12+0000
العالم العربي
مصر
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رام الله - سبوتنيك. صرح بذلك مصدر في الرئاسة الفلسطينية، لوكالة "سبوتنيك"، حيث قال إن "أبو مازن سيلتقي السيسي غدا الأحد في مدينة شرم الشيخ لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، وتأتي هذه الزيارة ضمن التنسيق المشترك بين البلدين والقيادتين الفلسطينية والمصرية".يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
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العالم العربي, مصر

عباس والسيسي يستعرضان المستجدات على الساحة الفلسطينية في شرم الشيخ

11:12 GMT 08.01.2022
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidencyالسيسي يستقبل محمود عباس في القاهرة
السيسي يستقبل محمود عباس في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Photo / Spokesman of the Egyptian Presidency
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يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الأحد، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ المصرية، وذلك قبل انعقاد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني المقررة نهاية الشهر الجاري.
رام الله - سبوتنيك. صرح بذلك مصدر في الرئاسة الفلسطينية، لوكالة "سبوتنيك"، حيث قال إن "أبو مازن سيلتقي السيسي غدا الأحد في مدينة شرم الشيخ لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، وتأتي هذه الزيارة ضمن التنسيق المشترك بين البلدين والقيادتين الفلسطينية والمصرية".
وأضاف المصدر: "سيتم تنسيق المواقف خلال الاجتماع الفلسطيني المصري حيث تعتزم القيادة الفلسطينية اتخاذ قرارات قد تكون مصيرية خلال جلسة المجلس المركزي الفلسطيني".
يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
ويجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
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