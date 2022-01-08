كازاخستان...إصابة 10 موظفين من وزارة حالات الطوارئ بسبب الاضطرابات في البلاد

وأشارت إلى أن من بين الموظفين المصابين هناك من أصيب بأعيرة نارية. وبحسب وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية، فقد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ 33 هجوماً على عربات الإطفاء التي أخمدت النيران أو ذهبت لإخمادها، وتضرر نحو 30 وحدة من معدات الإطفاء والإنقاذ.كما تم اختطاف سبع سيارات إطفاء في كازاخستان واستخدمت في هجوم على مبان حكوميةوتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التهديدات الواردة، فقد أخمدت خدمة الإطفاء الحكومية التابعة لوزارة حالات الطوارئ 81 حريقًا. وفي الوقت نفسه، تم إنقاذ وإجلاء 143 شخصًا من المناطق الخطرة.وأكدت وزارة حالات الطوارئ أنه في جميع المناطق دون استثناء، عملت خدمات المناوبة بشكل مستمر، واستقبلت رسائل عن الحرائق ورجال الإطفاء دون قيد أو شرط.
ذكرت قناة "خبر 24" التلفزيونية نقلاً عن بيان صادر عن الوزارة أن ما لا يقل عن عشرة موظفين من وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان أصيبوا بسبب الاضطرابات في البلاد.
وأشارت إلى أن من بين الموظفين المصابين هناك من أصيب بأعيرة نارية. وبحسب وزارة حالات الطوارئ الكازاخستانية، فقد تم خلال الأيام الماضية تنفيذ 33 هجوماً على عربات الإطفاء التي أخمدت النيران أو ذهبت لإخمادها، وتضرر نحو 30 وحدة من معدات الإطفاء والإنقاذ.
كما تم اختطاف سبع سيارات إطفاء في كازاخستان واستخدمت في هجوم على مبان حكومية
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة في بيان: "خطفت سبع سيارات إطفاء تحت التهديد واستخدمت في هجوم على مبان حكومية".
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التهديدات الواردة، فقد أخمدت خدمة الإطفاء الحكومية التابعة لوزارة حالات الطوارئ 81 حريقًا. وفي الوقت نفسه، تم إنقاذ وإجلاء 143 شخصًا من المناطق الخطرة.
وأكدت وزارة حالات الطوارئ أنه في جميع المناطق دون استثناء، عملت خدمات المناوبة بشكل مستمر، واستقبلت رسائل عن الحرائق ورجال الإطفاء دون قيد أو شرط.