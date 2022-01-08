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مواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"
مواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"
حصل مواطن هندي على 11 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في محاولة منه للتغلب على الصداع. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:33+0000
2022-01-08T12:33+0000
العالم
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ونقلت "بي بي سي" عن مسؤول في وزارة الصحة الهندية إن المواطن براهميدو ماندال، ذا الـ 65 عاما، تلقى أكثر من 8 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، العام الماضي. وقال ماندال إن هذه الجرعات ساعدته على "التخلص من الآلام والصداع"، ولكي "يبقى في صحة جيدة". وأكد ماندال أنه رغم حصوله على كل هذه الجرعات لم يعان من أي أعراض جانبية. وقال أحد جراحي مقاطعة مادهيبورا أماريندرا براتاب شاهي: "وجدنا دليلا بالفعل أنه حصل على ثماني جرعات من أربعة أماكن".
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العالم

مواطن هندي يحصل على 11 جرعة من لقاحات كورونا "لعلاج الصداع"

12:33 GMT 08.01.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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حصل مواطن هندي على 11 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في محاولة منه للتغلب على الصداع.
ونقلت "بي بي سي" عن مسؤول في وزارة الصحة الهندية إن المواطن براهميدو ماندال، ذا الـ 65 عاما، تلقى أكثر من 8 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا، العام الماضي.
وقال ماندال إن هذه الجرعات ساعدته على "التخلص من الآلام والصداع"، ولكي "يبقى في صحة جيدة".
وأكد ماندال أنه رغم حصوله على كل هذه الجرعات لم يعان من أي أعراض جانبية.
وقال أحد جراحي مقاطعة مادهيبورا أماريندرا براتاب شاهي: "وجدنا دليلا بالفعل أنه حصل على ثماني جرعات من أربعة أماكن".
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