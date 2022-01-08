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https://arabic.sputniknews.com/20220108/وفيات-كوفيد-19-بالمكسيك-تتخطى-حاجز-300-ألف-حالة-1055083136.html
وفيات كوفيد-19 بالمكسيك تتخطى حاجز 300 ألف حالة
وفيات كوفيد-19 بالمكسيك تتخطى حاجز 300 ألف حالة
أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك تخطي الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 حاجز 300 ألف يوم الجمعة، بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T03:26+0000
2022-01-08T03:26+0000
2022-01-08T03:26+0000
وفيات
المكسيك
فيروس كورونا
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أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك تخطي الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19 حاجز 300 ألف يوم الجمعة، بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.وأوضحت البيانات تسجيل المكسيك 28023 إصابة و168 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 جديدة.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4083118 وعدد الوفيات إلى 300101.عالميا اقتربت الإصابات من حاجز 303 ملايين حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 5 ملايين و479 ألفا.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر عالميا من حيث عدد الحالات بما يقارب 60 مليون إصابة ونحو 837 ألف وفاة.
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وفيات, المكسيك, فيروس كورونا
وفيات كوفيد-19 بالمكسيك تتخطى حاجز 300 ألف حالة
أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك تخطي الحصيلة الرسمية لوفيات كوفيد-19
حاجز 300 ألف يوم الجمعة
، بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة.
وأوضحت البيانات تسجيل المكسيك 28023 إصابة و168 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 جديدة.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4083118 وعدد الوفيات إلى 300101.
عالميا اقتربت الإصابات من حاجز 303 ملايين حالة، بينما الوفيات وصلت إلى
5 ملايين و479 ألفا
.
وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر عالميا من حيث عدد الحالات بما يقارب 60 مليون إصابة ونحو 837 ألف وفاة.