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الأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا
الأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا
بعث الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء الأحد، رسالة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T21:23+0000
2022-01-09T21:23+0000
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزير الخارجية فيصل المقداد نقل رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه المقداد مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.وتضمنت الرسالة، بحسب الوكالة الرسمية، "تمنيات الأسد للرئيس الغزواني بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا، وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار".وأوضحت الوكالة الرسمية السورية أن "الوزير المقداد بحث مع نظيره الموريتاني خلال الاتصال مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الشقيقين في سوريا وموريتانيا".وأعلنت الرئاسة الموريتانية، يوم الثلاثاء الماضي، إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (64 عاما) بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوص التي أجراها الرئيس بعد إصابته بزكام، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن أعراض المرض خفيفة.وأعلنت السلطات الموريتانية، وصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 42 ألف حالة، وتوفي منهم 872 حالة، فيما قرر اتحاد كرة القدم، إقامة المباريات بدون جماهير في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة في البلاد.
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أخبار سوريا اليوم, سوريا

الأسد يبعث رسالة إلى زعيم عربي أصيب بفيروس كورونا

21:23 GMT 09.01.2022
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بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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بعث الرئيس السوري، بشار الأسد، مساء الأحد، رسالة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزير الخارجية فيصل المقداد نقل رسالة من الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه المقداد مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وتضمنت الرسالة، بحسب الوكالة الرسمية، "تمنيات الأسد للرئيس الغزواني بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا، وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار".
وأوضحت الوكالة الرسمية السورية أن "الوزير المقداد بحث مع نظيره الموريتاني خلال الاتصال مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الشقيقين في سوريا وموريتانيا".
وأعلنت الرئاسة الموريتانية، يوم الثلاثاء الماضي، إصابة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني (64 عاما) بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفحوص التي أجراها الرئيس بعد إصابته بزكام، أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأن أعراض المرض خفيفة.
وأعلنت السلطات الموريتانية، وصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 42 ألف حالة، وتوفي منهم 872 حالة، فيما قرر اتحاد كرة القدم، إقامة المباريات بدون جماهير في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة في البلاد.
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