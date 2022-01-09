الجيش اللبناني: إسرائيل نفذت خرقين بحريين قبالة رأس الناقورة

وفي تقرير للوكالة الوطنية للإعلام، مساء السبت، نقلت عن قيادة الجيش اللبناني، أن قوة بحرية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مرتين، قبالة بلدة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 351 مترا.وجاء في بيان مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 8 / 1 / 2022 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.11، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة".وأشار الجيش اللبناني في بيانه إلى أن السلطات اللبنانية تتابع موضوع الخرقين البحريين، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وجاء في بيان مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخ 8 / 1 / 2022 اعتبارا من الساعة 2.40 ولغاية الساعة 4.11، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة".