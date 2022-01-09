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السعودية تلغي الحد الأعلى على طاولات المطاعم
السعودية تلغي الحد الأعلى على طاولات المطاعم
قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إلغاء الحد الأعلى لعدد الزبائن على الطاولات في المطاعم والمقاهي. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T17:49+0000
2022-01-09T17:49+0000
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الرياض" إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أعلنت تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من "وقاية" بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة.واكتفت الوزارة في قرارها بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار، واقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين على أن يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح.ويتم التحقق الآلي من الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا بأن يمسح العملاء الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول، كما يتم وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.وقررت الوزارة كذلك تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.في سياق متصل، أعلنت وزارات الصحة والتعليم في السعودية، اليوم الأحد، استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من 23 يناير/ كانون الثاني 2022.وأكدت وزارتا التعليم والصحة، في بيان لهما، على "ضرورة تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية" وجاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة"، وأشارتا إلى استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.
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العالم العربي

السعودية تلغي الحد الأعلى على طاولات المطاعم

17:49 GMT 09.01.2022
© REUTERS / AHMED YOSRIالسعودية تواجه فيروس كورونا المستجد
السعودية تواجه فيروس كورونا المستجد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / AHMED YOSRI
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قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إلغاء الحد الأعلى لعدد الزبائن على الطاولات في المطاعم والمقاهي.
وقالت صحيفة "الرياض" إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أعلنت تحديث بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من "وقاية" بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة.
واكتفت الوزارة في قرارها بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار، واقتصار الدخول على الأفراد مكتملي التحصين على أن يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح.
ويتم التحقق الآلي من الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا بأن يمسح العملاء الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية قبل الدخول، كما يتم وضع الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية عند المداخل مع مراعاة تباعدها لضمان عدم التزاحم.
وقررت الوزارة كذلك تعيين مراقبين عند المداخل لضمان إكمال العملاء لعملية مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية في تطبيق توكلنا قبل الدخول.
في سياق متصل، أعلنت وزارات الصحة والتعليم في السعودية، اليوم الأحد، استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارا من 23 يناير/ كانون الثاني 2022.
وأكدت وزارتا التعليم والصحة، في بيان لهما، على "ضرورة تطبيق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من "وقاية" وجاهزية جميع المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، حفاظا على سلامة الطلبة"، وأشارتا إلى استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية.
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