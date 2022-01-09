https://arabic.sputniknews.com/20220109/السودان-يعلن-إحباط-تهريب-فتيات-إثيوبيات-إلى-دولتين-عربيتين-1055138808.html

السودان يعلن إحباط تهريب فتيات إثيوبيات إلى دولتين عربيتين

السودان يعلن إحباط تهريب فتيات إثيوبيات إلى دولتين عربيتين

أعلن جهاز المخابرات السودانية، اليوم الأحد، عن إحباط تهريب 21 شخصا من الجنسية الإثيوبية بينهم 20 فتاة أقل من عمر عشرين عاما إلى دولتين عربيتين. 09.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-09T15:11+0000

2022-01-09T15:11+0000

2022-01-09T15:11+0000

أخبار السودان اليوم

السودان

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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن جهاز المخابرات العامة بمحلية القريشة في ولاية القضارف شرقي البلاد نفذ عملية أمنية نوعية تمكن خلالها من إحباط تهريب 21 شخصا من الجنسية الإثيوبية.وأوضحت أن 20 منهم من الفتيات تقل أعمارهم عن 20 عاما، كانوا في طريقهم إلى العاصمة الخرطوم عبر سهل البطانة ومنها إلى دبي الإماراتية وليبيا.وقال العميد أمن آدم عثمان محمد، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف، إن "هذه العملية تأتي في أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة وحفاظاً على أمن البلاد من المهددات الأمنية الماثلة، على رأسها انتشار الوجود الأجنبي غير المقنن".وكشف أنه خلال تنفيذ العملية تم القبض على شبكة للاتجار وتهريب البشر كما تم التحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالإضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف.وسبق أن أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد الإثيوبيين الفارين من الحرب في إقليم تيغراي (شمال)، الذي يشهد حربا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي إلى 78 ألف لاجئ يقيم الآلاف منهم في مخيمات بولاية القضارف.وكان السودان قد أعلن العام الماضي، عن خطة جديدة مدتها 3 سنوات لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر عبر حدود البلاد الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.وأواخر 2020، أعلنت قوات الأمن السودانية تفكيك شبكة إجرامية تعمل في الإتجار في البشر، وتحرير 18 فتاة داخل منزل بالعاصمة الخرطوم، كان من المخطط تسفيرهن خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

https://arabic.sputniknews.com/20201219/الأمن-السوداني-يحرر-18-فتاة-من-شبكة-إتجار-بالبشر-في-الخرطوم-1047564240.html

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