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الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله... فيديو وصور
الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله... فيديو وصور
كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T12:09+0000
2022-01-09T12:12+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على أثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.وسكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعدما اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تشعل النار برأس شاب خلال اعتقاله... فيديو وصور

12:09 GMT 09.01.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 09.01.2022)
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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كشفت تسجيلات مصورة لثلاثة رجال من قوات الشرطة الأمريكية وهم يحتجزون شابا، ويصعقونه بمسدس صعق لإشعال النيران في رأسه.
ووقع الحادث في نهاية أكتوبر من العام الماضي، عندما احتجزت الشرطة جيسون جونز البالغ من العمر 29 عاما، ليدخل على أثر الحادث في غيبوبة ويفارق الحياة بعد ذلك.
وسكب المحتجز مواد مطهرة على رأسه وجسمه خلال احتجازه في مركز شرطة كاتسكيل في شمال ولاية نيويورك، ليخرج الشرطي المسدس ويطلق طلقة صاعقة أشعلت النيران في رأسه على الفور.
ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يتدحرج على الأرض بعدما اشتعال النار في رأسه بغية إخمادها، وسط هروب عناصر الشرطة من دون حتى مساعدته.
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