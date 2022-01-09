الصدر يعلق على اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه

وهنأ الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبدالله، بأنها أولى بشائر "حكومة الأغلبية الوطنية".وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، في وقت سابق اليوم، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.
اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.
وهنأ الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبدالله، بأنها أولى بشائر "حكومة الأغلبية الوطنية".
وشدد على ضرورة أن "تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير"، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.
وحسم محمد الحلبوسي، رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، في وقت سابق اليوم، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
وأمام البرلمان 30 يوما إضافية من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.